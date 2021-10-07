الهاتف الأحدث من سامسونج Galaxy m52 5G مميزاته وعيوبه وسعره ومواصفاته

يظهر الى النور كل فترة أحدث هواتف شركة سامسونج لكي تظل دائما في تنافس بين شركات الهواتف الذكية وتعتبر سامسونج الأكثر شعبية والأكثر شهرة بين الهواتف من حيث النوعية والسعر والتقنية، فقد تستعد شركة سامسونج لإطلاق أحد الهواتف الجديدة الذي ينتمي لسلسلة هواتف M في الأسواق العربية والأجنبية، والتي تعتبر من أفضل الهواتف التي تملك أجمل وأفخم المواصفات، في الوقت التي أعلنت الشركات الأخرى عن إصدار هواتفها الجديدة في ظل المنافسات القوية، حيث تم تصنيع الهاتف من أجود أنواع البلاستيك، حيث قامت شركة سامسونج بالإعلان عن أحد أهم هواتفها الجديدة والذي يحمل الكثير من المواصفات الجديدة والمقربة من قلوب المتابعين،واليوم مقالي عن أحدث هواتفها وهو هاتف سامسونج Galaxy m52 5G، ولوحظ أن الأشخاص يحبون هواتف شركة سامسونج بسبب المواصفات الرائعة والأسعار القليلة منافسة مع شركة آبل وشركة هواوي.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy m52 5G الجديد:

الهاتف الجديد يحتوي على مواصفات رائعة وهي كالآتي:

يأتي الهاتف بشكل مثقوب وحواف نحيفة جداً، وشاشة زجاجية من نوع AMOLED تأتي بقياس 6.7 بوصة، والتي تأتي بدقة 1080X2400 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وبكثافة بكسل تصل إلى 405 بكسل لكل بوصة. يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 778G القوي والمميز. كما أنه يأتي بأربع كاميرات خلفية تأتى الأولى بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع عدسة لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، ومستشعر للتصوير الذي يأتي بدقة 5 ميجا بكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي ومكالمات الفيديو والتي تأتى بدقة 32 ميجا بكسل، كما أنها تدعم ميزة البورتريه. يحتوي الهاتف على بطارية خارقة كبيرة سعة 7000 مللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع 25 واط. يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت و64 جيجا بايت.

سعر هاتف سامسونج Galaxy m52 5G الجديد 2021:

سوف يتم الإعلان عن السعر الرسمي في المؤتمر الصحفي الخاص بشركة سامسونج، ولكن من المتوقع أنه سوف يتوفر للأشخاص بسعر 300 دولار أمريكي، أي ما يقارب 5000 جنيه مصري.

عيوب Samsung Galaxy M52

رغم المميزات التي يتحلى بها هاتف سامسونج Samsung Galaxy M52، إلا أنه يوجد به عيب “خطير” يتمثل في كون الهاتف مصنوع من البلاستيك.