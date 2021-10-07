تكنولوجيا تعرف علي اخر تحديثات تطبيق الواتساب بلس الازرق وما أهم مميزاته

تطبيق الواتساب يعد من أهم وأشهر التطبيقات من حيث المراسلة فى العالم بأكمله ، فقد يقوم باستخدامه العديد والعديد من الأشخاص الذين يصل عددهم الى أكثر من 2 مليار مستخدم لهذا التطبيق ويكون نشطا يوميا ، وعندما قام الواتس اب بالانتشار فى أرجاء العالم أجمع قد تم ظهور العديد من التطبيقات والمعدلة من تطبيق واتساب والتى سوف تضيف بعض الإضافات المتنوعة والمستخدمة بين العديد من مستخدمى هذا التطبيق تطبيق الواتساب ، ومن أهم هذه النسخ المعدلة هو تطبيق واتس اب بلس الأزرق ، فهو من التطبيقات الذى يقوم الكثير من مستخدميه بتفضيله فهو يعمل بكفاءة عالية في خدمة التراسل الفورى ويضيف العديد من المميزات الخاصة بهذا التطبيق .

تعرف على ماهو تطبيق واتس اب بلس الازرق

قد علمنا مسبقا عن تطبيق الواتساب وجميعنا نقوم باستخدامه ولكن ما يتمتع تطبيق واتس اب الازرق به هو العديد من المزايا الخاصة بذاته والتى قد نالت اعجاب جميع من استخدم هذا التطبيق ، فإنه يضيف العديد من الامان وكفاءة في إعدادات الخصوصية ومن ثم فإن اهم ما يميز تطبيق الواتساب بلس الازرق لجميع مستخدميه المميزات الاتية وهى :

يقوم تطبيق الواتساب بلس الازرق بتوفير ميزة أنه يمكن لكافة مستخدميه تغيير ألوان التطبيق الخاصة به ، وكذلك حصوله على عدة ألوان اخرى بجانب أنه يمكن المستخدم من تغيير خلفية التطبيق .

كذلك يقوم بتوفير ايضا تطبيق الواتساب بلس الازرق علمية اخفاء المحادثات وايضا اخفاء الحالة الخاصة بالكتابة حتى لا يتمكن المرسل إليه من ملاحظة انك تراسله .

ومن أهم المميزات المتوفرة من خلال ذلك التطبيق بالنسبة لمستخدمه هو اخفاء حالة التسجيل الذى تظهر فى التطبيق الجديد ايضا انة يوفر لمستخدميه الاستخدام عبر الويب .

يوفر ايضا لجميع مستخدمى التطبيق الجديد امكانية انشاء اكثر من حساب على تطبيق الواتساب ، ولم يتم تقييده برقم واحد فقط .

الواتساب الازرق يقوم بتقديم الميزة الخاصة بالمقاطع الصوتية فقد يصل حجمها الى 100 ميجابايت .

مميزات أخرى جديدة يقدمها تطبيق واتساب بلس الأزرق

من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا المميزات التى يقدمها تطبيق الواتساب بلس الازرق وهى كالاتى :