نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “alrabiaa tv” تردد قناة الرابعة العراقية الحديث 2021 // الناقلة موعد مباراة العراق ولبنان اليوم HD في المقال التالي
أصبح البحث عن القناة الناقلة مباراة العراق ولبنان اليوم، من أهم المواضيع لدى الجمهور العراقي تردد قناة الرابعة العراقية الجديد الذي تم أطلاقه مطلع هذا الشهر، أصبح من أهم الترددات التي يبحث عنها الجمهور العراقي في داخل العراق وفي خارجه، لمشاهدة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، بعد أن حصلت القناة على حقوق بث جميع مباريات أسود الرافدين في التصفيات، لتكون القناة الرياضية العراقية الأولى بصبغة دولية، يمكنها نقل الأحداث الرياضية الدولية للجمهور العراقي بالمجان، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني نقدم لكم التردد الجديد، لتتمكنوا من أستقطابه والاستمتاع بمشاهد اللقاء المصيري والهام للمنتخبين العربيين في التصفيات.
نبذة مختصرة عن قناة الرابعة العراقية الجديدة
قناة الرابعة العراقية هي قناة فضائية رياضية عراقية تبث جميع برامجها بالمجان للجمهور العراقي في الداخل والخارج، عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، تم إطلاق القناة الجديدة مطلع هذا الشهر شهر أكتوبر 2021، بغرض أن يكون للعراق قناة رياضية تقدم الأحداث والمنافسات الدولية، التي كان يصعب على الجمهور في العراق متابعتها إلا ن خلال القنوات المشفرة.
تردد قناة الرابعة العراقية 2021
أعلن المدير العام للقناة الرابعة العراقية السيد / غزوان جاسم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إطلاق القناة في الأول من أكتوبر الجاري، لتكون قناة العراق الرياضية تضم محتوى دولي وحصلت القناة على نقل مباريات أسود الرافديين في التصفيات الأسيوية لكأس العالم 2022، وبطولة غرب أسيا للمنتخبات الأوليمبية هي باكورة البطولات الدولية للقناة، كما تنقل القناة مباريات الدوري المحلي العراقي أيضاً بالمجان للجماهير العراقية.
تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات 2021
|تردد القناة
|11137
|معامل الاستقطاب
|أفقي ” H”.
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
قناة الرابعة العراقية الجديدة
|التردد
|11678
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
القناة الرابعة العراقية
|التردد الجديد
|12604
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
موعد مباراة العراق ولبنان اليوم
- 14.30 بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 15.30 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.
- 16.30 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 30.,17 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، ليبنان، اليمن، فلسطين، قطر، البحرين.
- 18.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
أهم الحقوق الحصرية للقناة الرابعة العراقية
- تنقل القناة الرابعة العراقية جميع مباريات المنتخب العراقي في تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم بقطر العام القادم
- تنقل القناة بطولة دول غرب أسيا للمنتخبات الأوليمبية تحت 23 سنة بصورة حصرية وعلى الهواء مباشراً بالمجان.
- تنقل القناة جميع مباريات الدوري العراقي لكرة القدم وبطولة الكأس العراقية للجماهير داخل وخارج العراق.
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