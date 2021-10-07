نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس جديد خبيث يُسمى حصان طراودة يصيب العديد من التطبيقات ويسرق الرصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور فيروس جديد باسم حصان طروادة وقد أعلن فريق البحث التابع لشركة أمنية خاصة لمكافحة البرامج الضارة والفيروسات الضارة، عن وجود فيروس خبيث يطلق عليه حصان طراودة ويخترق الكثير من التطبيقات، يهدد بيانات ملايين المستخدمين للانترنت حول العالم، وقد أوضح الخبراء إنه قد تم العثور على فيروس جديد يُدعى حصان طروادة يصيب أكثر من 300 تطبيق تهدد مستخدمي أندرويد والأيفون، حيث يسرق مئات الملايين من الجنيهات في عملية القرصنة الخاصة به والاستيلاء على رصيد المستخدم.

خطر فيروس حصان طروادة الجديد

وقد قاموا الخبراء باكتشاف الفيروس،حيث أن المتسللين سرقوا من مستخدمي أندرويد، ما لا يقل 34.5 مليون جنيه إسترليني، منذ شهر نوفمبر 2020 حتى وقتنا هذا، وذلك عن طريق إخفاء الفيروسات في تطبيقات الهاتف المحمول التي استهدفت أكثر من 75 دولة، مما أدى إلى خداعهم بمبلغ يصل إلى عشرات الجنيهات الإسترلينية شهرياً، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، وتمكن فيروس حصان طروادة حتى الآن من تجنب برامج مكافحة الفيروسات، وعلى الرغم أن شركة Google أزالت التطبيقات من متجرها، لا تزال التنزيلات متاحة من جهات خارجية، وبمجرد تثبيت التطبيق الضار، يأخذ الفيروس نظام تحديد GPS ويرسل إعلانات منبثقة بلغتك تفيد بأنك فزت بجائزة ويجب أن تطالب بها على الفور.

أضرار فيروس حصان طروادة على هواتف المحمول

هذه النوافذ المنبثقة تظهر 5 مرات على الأقل في الساعة حتى تقبل العرض في النهاية، وعند الموافقة على ذلك، يتم إعادة توجيهك إلى صفحة موقع تجبرك على إدخال رقم هاتفك من أجل تحقيق الربط، ولكنه يتم تمرير رقم هاتفك إلى خدمة الرسائل القصيرة المميزة التي تبدأ في سحب ما يزيد عن 25 جنيهاً إسترلينياً من فاتورة هاتفك شهرياً، ونظراً لأنك لست بحاجة إلى إدخال تفاصيل بطاقتك، فمن غير المحتمل أن تلاحظ السرقة العديد من الأشهر.

حماية الهاتف من الفيروس الجديد

أن يكون المستخدم حريص دائمًا على تحديث البرامج الخاصة به، وهذا ينطبق بالتأكيد على البرامج المهمة مثل نظام التشغيل والمستعرض، يستغل المتطفلون الثغرات الأمنية المعروفة في هذه الأنواع من البرامج لمساعدة حصان طروادة على القيام بعمله، وحتى لو عمد المورِّد إلى تصحيح هذه الثغرات، فلن يفيدك ذلك إلا إذا كنت تستخدم أحدث إصدار من البرامج والتطبيقات، للاحتفاظ باتصال إنترنت آمن قدر الإمكان، أبقِ جدار الحماية قيد التشغيل دائمًا، فجدران الحماية الخاصة بالهواتف والتطبيقات فعالة للغاية للتحكم في حركة المرور الضارة على الإنترنت، كما يمكنها في أغلب الأحيان منع تنزيل أحصنة طروادة.