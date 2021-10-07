تخفيض يتجاوز % 35 على جوالات هواوي تقسيط يبدأ من 21 ريال لدى إكسترا السعودية إغتنم الفرصة

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عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز % 35 على جوالات هواوي 2021 تقسيط يبدأ من 21 ريال لدى إكسترا السعودية، تتوفر الآن في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض المميزة بدأت من الشهر الماضي إحتفالاً باليوم الوطني 41، وإستكمالا لسلسة التخفيضات توفر إكسترا السعودية مجموعة من العروض المميزة علة جوالات وايباد هواوي المميزة، تخفيض يتجاوز % 35 على جوالاتهواوي تقسيط يبدأ من 21 ريال لدى إكسترا السعودية 2021.

تخفيض يتجاوز 35 % على جوالات هواوي

يتوفر جوال هواوي P 30 برو مع 512 جيجا بايت، بسعر 2811 ريال بدلاً من 4380 ريال توفير 1569 ريال بخصم رائع يتجاوز 35 %، ويمكنك التقسيط الشهري عن طريق دفع مبلغ شهري 135 ريال، كما يتوفر جوال هواوي P 40 الجيل الخامس شبكة 5G، بسعر 2665 ريال بدلاً من 2849 ريال توفير 184 ريال، مع 128 جيجا بايت ويمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ شهري 128 ريال، ويتوفر جوال هواوي MATE 40 برو الجيل الخامس شبكة 5G، بسعر 3998 ريال بدلاً من 4099 ريال توفير 101 ريال فقط، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال.

تخفيضات مذهلة على أيباد هواوي

يتوفر جوال هواوي نوفا 7 الجيل الخامس شبكة 5G، مع 256 جيجا بايت باللون الأرجواني بسعر 1665 ريال، بدلاُ من 1899 ريال توفير 234 ريال 13 %، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 80 ريال فقط، ويتوفر ايباد هواوي ميديا باد تي 3 بسعر 600 ريال بدلاً من 650 ريال، مع قسط شهري 29 ريال فقط 9.6 بوصة شبكة 4G 16 جيجا بايت واللون رمادي، ويتوفر ايباد هواوي ميديا باد ام 5 لايت شبكة 4G 10.1 بوصة، 64 جيجا بايت باللون الرمادي بسعر 1099 ريال بدلاً من 1319 ريال توفير 220 ريال 17 %، ويمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ 53 ريال قسط شهري.

تخفيضات على الجوالات إكسترا السعودية

يتوفر جوال موتورولا ون فيوجن مع 128 جيجا بايت، اللون أخضر داكن بسعر 743 ريال بدلاً من 999 ريال وتوفير 256 ريال يتجاوز 25 %، بطارية 4000 مللي أمبير ويمكنك التقسيط عن طريق دفع قسط شهري بمبلغ 36 ريال، كما يتوفر جوال موتورولا ون فيجن بلس مع 128 جيجا بايت، باللون الأزرق بسعر 699 ريال بدلاً من 1099 ريال، توفير 400 ريال يتجاوز 36 % ويمكنك التقسيط عن طريق دفع مبلغ شهري 34 ريال فقط، ويتوفر جوال لينوفو I7 مع 64 جيجا بايت باللون الأزرق بالمملكة العربية السعودية، بسعر 432 ريال بدلاً من 499 ريال توفير 67 ريال، ويمكنك دفع قسط شهري 21 ريال فقط، تخفيض يتجاوز %35 على جوالات هواوي تقسيط يبدأ من 21 ريال لدى إكسترا السعودية.