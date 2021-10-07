كيفية التأكد أن حسابك غير متهكر وفتح 3 حسابات واتس اب في نفس الوقت

بعد مرور أسبوع من توقف وتعطل الفيس بوك لمدة تزيد عن أكثر من سبع ساعات كان أصحاب حسابات الفيس بوك في قلق على حساباتهم ولمعرفة ان حساباتهم ليست مهكرة كان مقالي اليوم ومن خلال موقع ثقفنى صاحب كل جديد من موضوعات هادفة وسوف اكتب عن كيفية عمل 3 حسابات على واتساب على هاتفك الخطوات والطريقة بالتفصيل، حيث نفى الفيسبوك أن يكون حسابات أكثر من مليار شخص تكون قد اتهكرت ويؤكد القائمون على الدعم الفني أن الحسابات مؤمنه تماما ،انتشرت بوستات تدعو بالتعليق بحروف xoxo وتدعي تلك البوستات أن بعد كتابة الحروف إن ظهرت بالاحمر فحسابك متهكرش وإن كان بالأسود فيجب مراجعة حسابك والتأكد إن الهكرز لم تزر بروفايلك، والحقيقة إن رسالة xoxo لا تؤكد أي شيء هي فقط للمرح وزيادة التفاعلات على الفيسبوك، هي مجرد خدعة بسيطة من خدع التعليقات على منشورات فيسبوك في الصفحات وهي تعطي البهجة فقط.

خطوات فحص حسابك الشخصي على الفيسبوك والتأكد من عدم تهكيره:

نقوم بالدخول إلى الموقع الالكتروني Have I been pwned. بعد الدخول إلى الموقع سيظهر لك مربع طويل يطلب منك إدخال الايميل المسجل به فيسبوك. قم باختيار كلمه pwned في الخطوة التاليه. سيبدأ الموقع في فحص فيسبوك ليخبرك بحالة الحساب. ستجد بعد اتمام الفحص في اسفل الشاشة كلمه good News باللون الاخضر وهي تعني أن حسابك سليم. وإذا ظهرت رسالة bad news باللون الاحمر فإن حسابك مهكرز وقم على الفور بتغير الرقم السري ومراجعه الجلسات النشطة للحساب.

كيفية فتح 3 حسابات واتس اب في نفس الوقت على الاندرويد أو الايفون :

من الجدير بالذكر فقد يرغب الكثيرون بعمل اكثر من حساب على واتساب و هناك بعض الحيل التي من خلالها يمكنك تشغيل 3 حسابات واتس اب بثلاثة أرقام مختلفة على نفس الجهاز وفي نفس الوقت، فيما يلي نستعرض الآلية المستخدمة لتتمكن من تفعيل ثلاثة أرقام على الواتساب بسهولة في نفس الوقت على الجوال، ويتطلب ذلك تحميل بعض التطبيقات التي تتميز فيما بينها في المزايا والإعدادات المختلفة، حيث يجب عليك أن تقوم بتثبيت على هاتفك كل من واتس اب الأصلي، وتطبيق واتس اب الأعمال، بالإضافة إلى تطبيق واتساب الذهبي، لكي تتمكن من فتح 3 حسابات على هاتفك.

كيفية تثبيت واتس اب الأعمال:

حيث يتم تحميل تطبيق واتس اب الأعمال على الجهاز مع اضافة رقم الهاتف الثاني وتفعيل الرقم على التطبيق بعد تثبيته بالطريقة الآتية: