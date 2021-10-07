تطبيق واتساب للأعمال وكيفية إستخدام الوتساب بدون إنترنت وتوصيل 4 أجهزة برقم جوال واحد

الكثير من محبي واتساب يفضلون فتح تطبيق واتساب على أكثر من جهاز ومن خلال مقالى سوف اوضح لكم كيفية فتح تطبيق واتساب على أكثر من جهاز وكيفية إستخدام الوتساب بدون إنترنت وتوصيل 4 أجهزة برقم جوال واحد والذي يحل مشكلة كبيرة قد يعاني منها الأشخاص الذين يريدون ارتباط العديد من الأجهزة في نفس التوقيت، فقد أتاحت هذه الخدمة إلي المستخدمين توصيل أكثر من جهاز برقم موبايل واحد، أي يمكنك برقم جوال واحد تقوم بتوصيل أربعة أجهزة أخري بكل سهولة ويسر وبدون استمرار خدمة الأنترنت تعمل على الجهاز الرئيسي الذي به خط الجوال، ومن خلال مقالي سوف اوضح مزايا تطبيق واتساب للأعمال فهو تطبيق مجاني مخصَّص لدعم أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة. يُسهّل التطبيق تواصلك مع الزبائن، وتسليط الضوء على منتجاتك وخدماتك، والرد على أسئلتهم أثناء تسوقهم. أنشئ كتالوج لعرض منتجاتك وخدماتك، واستخدم الأدوات التي خصصناها لإعداد رسائل آليّة وفرز رسائل الزبائن للردّ عليها بسرعة، ومن مزاياه المختلفة يساعد تطبيق واتساب للأعمال الأنشطة التجارية المتوسطة والكبيرة الحجم على توفير الدعم للزبائن وإرسال إشعارات مهمّة لهم. تعرّف على مزيد من المعلومات حول واجهة API الخاصة بـ واتساب للأعمال.

كيفية إستخدام الوتساب بدون إنترنت وتوصيل 4 أجهزة برقم جوال واحد:

من الجدير بالذكر فقد أعلن واتساب أن استخدام ميزة الأجهزة المتعددة يتيح للمستخدم ربط برنامج الواتس اب من جهاز الاندرويد أو ISO الايفون على الكثير من الأجهزة بما لا يزيد عن 4 أجهزة من بينهم سطح المكتب للكمبيوتر وأجهزة الفيس بوك portal بدون اللجوء إلي توصيل الجهاز الرئيسي بخدمة الإنترنت بعد الفتح وتوصيل الأربع أجهزة بالواتساب، أي يمكنكم في البداية فتح الجهاز الرئيسي وفتح برنامج الواتساب فيه وبعدها تقوم بربط الجهاز الرئيسي بالأجهزة الأخري عددهم لا يزيد عن 4 بعدها يمكنك غلق الجهاز الرئيسي وغلق خدمة الأنترنت، بالتالي باقي الأجهزة ستعمل بشكل عادي بدون أن يكون الجهاز الأول أو الرئيسي متصل بالأنترنت، وما تزال خدمة الأجهزة المتعددة multi device في المرحلة التجريبية ومرحلة التطوير، لذا قد لا تعمل هذه الميزة في الوقت الحالي على الكثير من الأجهزة.

كيفية إستخدم ميزة الأجهزة المتعددة:

بإتباع الخطوات التالية: