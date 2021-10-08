تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية 2021 الناقلة لمباريات المنتخب الجزائري

يبحث الكثير من متابعي المنتخب الجزائري اليوم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية 2021، وازداد البحث كثيراً مع اقتراب موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم الجمعة، وتملك القناة حق نقل مباراة الجزائر القادمة ضد النيجر، بموجب بند في الاتحاد الدولي فيفا يسمح بأن تنقل البلد المضيف المباراة على التردد الأرضي فقط مجاناً، لكن لا تستطيع نقل المباراة فضائياً، ويبحث محاربو الصحراء اليوم عن الفوز الثاني لهم في المجموعة، لكي يتصدر منتخب الجزائر مجموعته ويؤكد صدارته للمجموعة، وسوف تنقل القناة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، كما تحرص القناة على تقديم كل ما هو حصري للمشجع الجزائري والعربي، وتقدم القناة محتواها بأعلى التقنيات وبأجود صورة وصوت.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

تعمل قناة الجزائر الأرضية الرياضية طوال اليوم ودون توقف، كما أنها تقدم برامج ومباريات مهمة وممتعة للشعب الجزائري وللمواطن العربي، وتتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية بسبب امتلاكها لنقل مباريات المنتخب الجزائري التي تقام على أرض الجزائر، كما أن القناة لديها مجموعة كبيرة من الإعلاميين المميزين ولديهم جمهور كبير يتابعهم من خلال برامجهم الرياضية، وتستخدم القناة وسائل نقل حديثة لكي يتم نقل المباريات والبرامج بتقنيات عالية وبجودة متميزة من حيث الصوت والصورة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11680.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

تردد قناة الجزائرية الأرضية عرب سات

القمر:- عرب سات.

التردد:- 11785.

الاستقطاب:- عمودي.

الترميز:- 27500.

موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم الجمعة

يلتقي اليوم الجمعة الموافق الثامن من أكتوبر منتخب الجزائر الأول ضد منتخب النيجر، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ويلتقي المنتخبين في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، وجدير بالذكر أن منتخب الجزائر يحتل صدارة مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، ولكل منتخب منهم 4 نقاط لذلك تعد هذه المباراة مباراة مهمة لكلا المنتخبين، ويحتل منتخب النيجر المركز الثالث ولديه 3 نقاط من فوز في مباراة وهزيمة في المباراة الأخرى، لذلك يسعى المنتخب الجزائري إلى الفوز والحصول على نقاط المباراة، والانفراد بصدارة المجموعة حتى يؤمن محاربو الصحراء تصدره للمجموعة ولا يتعرض لمفاجئات كرة القدم.