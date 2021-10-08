عبر تردد قناة الجزائرية الرياضية لمتابعة مباراة الجزائر X النيجر بتصفيات كأس العالم على التردد الأرضي

يعتبر تردد قناة الجزائرية الرياضية، من الترددات التي حجزت مكانها بين الترددات الرياضية العربية، مثل قناة السعودية الرياضية، قناة المغربية الرياضية 3، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن التردد الأرضي، لمتابعة المباراة التي تقام بين منتخب الجزائر ومنتخب النيجر ضمن المباريات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022، في إطار مباريات الجولة الثالثة وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نضع بين أيديكم التردد الصحيح للقناة، حتي تتمكنوا من ضبطها والتمتع بمتابعة المباراة.

التردد 11680 الاستقطاب H معامل الترميز 27500

قناة الجزائرية الأرضية

تقوم قناة الجزائرية الأرضية بنقل مباراة الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث ينتظر الملايين من عشاق ومحبي مباريات كرة القدم الإفريقية، نقل المباراة لمتابعتها والتمتع بالمهارات الرياضية التي يمتلكها لاعبي الفريقين، وحازت القناة على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة، بعد نقلها للعديد من المباريات الهامة التي يشارك فيها المنتخب الجزائري.

قناة الجزائر الرياضية 2021

تقوم قناة الجزائرية الرياضية بنقل ومتابعة أهم مباريات كرة القدم، سواء المحلية أو العالمية، حيث أنه من المعروف عشق جمهور الجزائر للساحرة المستديرة كرة القدم، ويتميز لعيبة الفرق الجزائرية بالمهارات العالية التي تؤهلهم للاحتراف بأكبر الأندية العالمية، لهذا تضع القناة في مقدمة اهتمامها تقديم محتوي رياضي متميز لجمهورها داخل وخارج الجزائر، لتكون الملاذ الأمن والمجاني على مدار الأربع والعشرين ساعة، لمحبي ومتابعي الرياضة بمختلف أنواعها.

تردد الجزائرية الرياضية الفضائية