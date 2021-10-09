نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجاناً أفضل 8 بدائل لتطبيق الواتساب للتواصل الآمن تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدائل واتساب فمنذ أسبوع وبالتحديد يوم الاثنين الماضي وبعد تعطل واتساب وفيس بوك وانستجرام عن العمل ولمدة تزيد عن 7 ساعات كانت الضربة القاضية لشركة فيسبوك وواتساب وبعض التطبيقات الاخرى، فقد حدث شلل في هذه التطبيقات مرة واحدة دون سابق إنذار وربما مصائب قوم عند قوم فوائد، فكان البحث عن بديل آمن للواتساب، ولجأ الكثير من المستخدمين إلى البديل بتحميل عدد من التطبيقات التواصل وهناك العديد من التطبيقات البديلة التي يمكنها تعويض الواتس آب التي تعد من وسائل الاتصال الآمن والتي يمكن تحميلها على أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون بكل سهولة، وهو ماسنذكره اليوم من خلال مقالي ومن موقع ثقفني سوف اكتب عن هذه التطبيقات البديلة والامنة حيث يستطيعون من خلالها الاعتماد عليها في التواصل مع الآخرين دون الخوف من التوقف أو حدوث أعطال، لإجراء الاتصالات الهاتفية او المراسلة حيث يتميز التطبيقات بتوفير باقة الإنترنت خاصة في ظل غلاء باقات الاتصالات الهاتفية سوف نعرض لكم أهم 8 تطبيقات بدائل للواتساب.

أفضل 8 بدائل لتطبيق الواتساب:

هناك عدة بدائل للواتساب ففي حال تعطل واتساب يظل الحل التقليدي الكلاسيكي هو الرسائل النصية هو البديل حيث يمكن إرسال الرسائل النصية sms كطريقة لإيصال الرسائل الهامة وتبادلها بين الأشخاص حيث تكون الخدمة متاحة ومتوفرة في أي وقت وفي أي مكان ولا ترتبط بالاتصال بشبكة الإنترنت وعادة ما تكون بمقابل مادي، وكذلك يمكنك المراسلة من خلال عدة تطبيقات امنة وسهلة كأفضل بديل للواتساب، وسنقدم لكم أفضل التطبيقات البديلة لتطبيق الواتساب وهي:

1- تطبيق LINE بديل واتساب:

يتميز هذا التطبيق بأنه آمن تماماً فهو محمي بشفرات تزيد من تأمينه ولا يستطيع أحد قراءة الرسائل إلا الراسل المرسل فقط، وتستطيع استخدام هذا التطبيق كبديل للواتساب حيث أن هذا التطبيق كان مشهور جداً في الفترة الماضية، كما يتواجد في هذا التطبيق كافة المميزات التي تبحث عنها من حيث إجراء المكالمات الصوتية المحلية والدولية، واستقبال الرسائل وإرسالها سواء كانت ملفات أو صور أو صوتيات.

2- تطبيق Viber بديل واتساب:

تطبيق خاصة باستقبال وإرسال الرسائل المختلفة وأهم ما يميز فايبر توفير مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، ويقدم خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وكذلك خدمات غرف الدردشة كما يمكن مشاركة الملفات الكبيرة، وتمنع تداول كافة البيانات، ويعد تطبيق الفايبر من أفضل البدائل التي تجعلك تستغني تمامًا عن استخدام الواتساب، وهذا لأنه سهل الإستخدام، ويتواجد به كافة مميزات الواتساب، ويمكن تحميل تطبيق فايبر بكل سهولة على أجهزة الآيفون من خلال متجر آب ستور أو لأجهزة الأندرويد عن طريق متجر جوجل بلاي. 3- تطبيق Telegram بديل واتساب:

تطبيق آمن جدا وينال ثقة الملايين من المستخدمين حيث يعد تطبيق التيلجرام من أكثر التطبيقات الشبية لتطبيق الواتساب، كما أن التيلجرام من أشهر التطبيقات التي تتنافس مع تطبيق الفيس بوك و بشدة، وهذا لأن به كافة المميزات من حيث إرسال واستقبال الرسائل، كما إنه يتميز بضم الألف من الأشخاص في المجموعات دون تحديد عدد معين مثل الواتساب، لهذا يضم التليجرام ملايين المستخدمين له كل يوم، كما أنه متوافر على متاجر التطبيقات المختلفة بحيث يمكن تحميله على كافة الأجهزة دون أي مشكلات.

4- تطبيق TALKبديل واتساب:

من أكثر التطبيقات المحببة لدى الكثير من مستخدمي المراسلة حيث يمكنك الإستغناء عن الواتساب بإستخدام هذا التطبيق ويمكنك من خلال هذا التطبيق التواصل مع الآخرين من إجراء المكالمات الصوتية بدقة عالية، كما يمكنك استقبال الرسائل وإرسالها بكافة أنواعها سواء صور أو ملفات أو صوتيات بشكل مجاني، وإقامة المكالمات الجماعية بإعداد كبيرة دون تحديد عدد معين مثل التطبيقات الأخرى.

5- تطبيق سيجنال بديل الواتساب:

إكتسب شهرة واسعة خلال المدّة الأخيرة خاصة مع نشر تقارير تفيد بانتهاك الخصوصية في تطبيقات الواتساب والفيسبوك، حيث يعدّ سينجال هو التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، كما أن التطبيق لايحتاج إلى بيانات شخصية، وايضًا يتواجد به رموز أمان للتحقق من الرسائل و المكالمات لهذا يعد من أكثر التطبيقات حفظاً على الخصوصية ولا يسمح بأي محاول اختراق أو أي محاول تنتهك خصوصية المستخدم.

6- تطبيق سكاي بي بديل واتساب:

كثيرا ما نسمع من خلال البرامج الحوارية بالتلفزيونات التواصل من خلال سكاي بي فهو يعد هذا التطبيق من أقدم وأشهر التطبيقات التواصل الاجتماعي، تستطيع من خلال هذا التطبيق إجراء المكالمات الصوتية الجماعية أو مشاهدات فيديو من خلال الكاميرا وإرسال الرسائل، كما أنه يتميز بأمكانية استخدامه على الهواتف و على الكمبيوتر، ويمكن تحميله من جوجل بلاي أو من مصادر عديدة.

7- تطبيق Tango بديل واتساب:

بديل مفضل يحبه بعض الشباب فهذا التطبيق من أسهل وأبسط التطبيقات التي تستطيع من خلالها التواصل مع الآخرين، لهذا فهو بديل جيد لتطبيق الواتساب، يتواجد به كل كافة التفاصيل المتوفرة في الواتساب من حيث إرسال واستقبال الرسائل الصوتية و الصور و الملفات إجراء المكالمات الصوتية المنفردة والجماعية، كما أن التطبيق مزود بالألعاب.

8– تطبيق سناب شات بديل واتساب:



كان البديل الأكثر حظا في جذب الكثير من مستخدمي واتساب بعد تعطله ففي الوقت الذي تعطلت الخدمة فيه عن الانستقرام و الواتس اب والفيس بوك، اتجه الكثير من المستخدمين إلى تطبيق سناب شات كبديل أمثل في تبادل المحادثات والصور خاصة بين مرحلة الشباب والمراهقين الذين يحسنون التعامل مع التطبيق، خاصة المتعودين على بالاهتمام بنشر الصور وتبادلها، وعلى الرغم من إن سناب شات ليس مناسبا لإجراءات الاتصالات الهامة لكونه مفيدا لإبقاء التواصل حيا عن طريق الرسائل والصور، ويمكن تحميله من جوجل بلاى أو من روابط على محرك جوجل.