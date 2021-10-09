”أوروس” الروسية تفتتح صالونا في موسكو وتكشف عن خططها لعام 2022

افتتح في موسكو صالون سيارات "أوروس" الفاخرة وبلغت مساحته 180 مترا مربعا. أما مساحة منطقة الصيانة فبلغت 100 متر مربع.

وكشفت الشركة في مراسم افتتاح الصالون عن خططها الخاصة بإنتاج سيارات "أوروس" عام 2022.

من المعلوم أن الشركة تطلق الآن سيارات سيدان "سينات" وتبيعها مقابل 24 مليون روبل (نحو 330 ألف دولار). وقد بيعت كل السيارات التي أطلقت العام الجاري وبدأت الشركة بقبول طلبات لعام 2022.

فيما لم يذكر ناطق باسم "أوروس" عدد السيارات التي تعتزم الشركة بيعها واكتفى بالقول إن هذا العدد لن يقل عن عدد سيارات فاخرة تبيعها شركات أخرى.

وستكشف الشركة عام 2022 عن سيارة جديدة وهي كروس "كوميندانت". وقال الناطق باسمها إن إنتاج السيارة سينطلق في أعقاب الكشف عنها.

ويفترض أن "كوميندانت" ستزود بمحرك هجين يولد قوة 598 حصانا ويتكون من محرك بنزين V8 ومحرك كهربائي وبطارية كهربائية.

ولن يفوق خلوص السيارة (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق) 200 ملم. وأما ما يتعلق بسيارة (ميني وان) "أرسينال" فامتنعت الشركة في الوقت الراهن عن إنتاجها لقلة الطلب عليها.