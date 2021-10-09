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عمر شويل - جدة متى سوف يظهر أول إيفون قابل للطي من شركة أبل، موعد ظهور أول إيفون قابل للطي من أبل، بعد حدوث الكثير من التطورات في الهواتف الذكية بشكل متشابه ولكن تقوم بعض الشركات العملاقه بعمل الهواتف القابلة للطي، وبالتالي تمكنت شركة سامسونج الكورية بعمل أكثر من نموذج من الهواتف القابلة للطي، وبالتالي تهتم بهذا الأمر الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية وسوف تقوم شركة إبل بعمل إيفون قابل للطي.

أبل تسعي لعمل إيفون قابل للطي

انتشرت في الفترة الأخيرة إن شركة أبل سوف تقوم بعمل جهاز إيفون قابل للطي وذلك في عام 2016 وأكدت بعض المصادر أنه سوف يتم عمل شاشات قابلة للطي من خلال أبل وجوجل وظن الكثير من الأشخاص أن شركة أبل سوف تقوم بعمل جهاز قابل للطي.

مع بداية عام 2020 أكد البعض أن سامسونج سوف تقوم بعرض بعض العينات القابلة للطي لشركة أبل وذلك كأن في شهر ديسمبر من نفس العام مع وجود نماذج مختلفة من أجهزة الايفون للاختبارات، وبالتالي قال المحلل الشهير مينج أن صناعة جهاز إيفون قابل للطي مقاس 8 بوصة لن نتمكن من إصدار لمدة عامين آخرين على الأقل.

بعض المواقع الرسمية أن شركة أبل بدأت بالعمل على صناعة جهاز إيفون قابل للطي وتجهيز نموذج وبالتاليتهتم الشبكة بعمل الشاشة فقط.

موعد ظهور الايفون القابل للطي

شركة أبل تعمل على جهاز واحد أو جهاز إيفون قابل للطي لمدة عامين على الأقل ومن المتوقع أن يتم إطلاق الايفون القابل للطي في عام 2023 إذا تمكنت هذه الشبكة من حل بعض المشاكل التي تتعلق بالإنتاج الضخم وأوضح مينج أن الشركات تواجه بعض المشاكل مع هذا الجهاز الجديد لهذا السبب تم تغيير موعد إصدار جهاز الايفون القابل للطي إلى عام 2024.