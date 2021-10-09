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عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد للأطفال لأفلام الكارتون الجديدة قمر صناعي نايل سات hd، حيث يبحث العديد من الأهالي عن التردد الجديد لقنوات الأطفال 2021 من خلال القمر الصناعي نايل سات التي تقوم ببث الكثير من أفلام الكارتون التي تخص الأطفال سواء باللغة العربية أو اللغة الانجليزية، ويحرص العديد من الأطفال علي متابعة برامج القناة بشدة وخاصة أفلام الأنيمي وبطوط وميكي وأفلام توم وجيري، ويتم بث القناة علي القمر الصناعي نايل سات من خلال جودة عالية hd، وتتبع القناة بشبكة أبو ظبي للإعلام بالإمارات، والتي تتولي عرض الكثير من البرامج والرسوم المتحركة من خلال التعاون مع بعض الشركاء المحليين والعالميين، واليكم تردد قناة ماجد للأطفال.

قناة ماجد للأطفال لأفلام الكارتون

تتنوع أهداف قناة ماجد في البث الخاص بها للأطفال، حيث تضع القناة أهداف عامة في مصلحة جميع الأطفال وهي العمل علي تنمية وتوسيع إدراك الأطفال مع تشجيعهم على زيادة الإبداع والابتكار، ويتم تنفيذ ذلك بعرض محتوى مميز يشمل الجانب التعليمي والترفيهي الذي يعشقه جميع الأطفال.

وقد اشتهرت قناة ماجد بعرض أفلام وبرامج شهيرة ومن هذه البرامج التي يتابعها العديد من الأطفال: برنامج بستان المعرفة، برنامج النحلة مايا، القراصنة، نادي الأطفال الماهرين، زينة و نحول، برنامج صاحب الظل الطويل، افتح يا سمسم، برنامج قيادة الأسد الحارس، برنامج صوفيا الأولى، ترانسفورمرز برايم، نادي المليونيرات السري، كارتون أبطال سباق السيارات، كارتون قرية كواكوا المائية، لارفا، أصغر رجل في العالم، برنامج ايرنيست و سيليستين، فندق بصل وفلفل.

استقبال تردد ماجد نايل سات 2021

يستطيع جميع المشاهدين استقبال الترددات الجديدة لقناة ماجد من خلال ضبط إشارة القناة علي القمر الصناعي نايل سات، علي أن يتم ضبط الإشارة بالتفاصيل الأتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12221.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وتعتبر قناة ماجد من القنوات المتخصصة للأطفال فقط فهي المتصدرة علي مستوي الشرق الأوسط من حيث المتابعة، وتمتلك قناة ماجد “مجلة ماجد التي تم إصدارها في الثمانينات ومتوفرة حتي الآن بالأسواق، والتي كانت تعتبر سبب رئيسي في تسمية القناة بهذا الاسم.