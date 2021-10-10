تثبيت لعبة Grand theft auto الأصلية كاملة للاندرويد ومتطلبات لعبة GTA V

لعبة Grand Theft Auto ، المشهورة في العالم العربي باسم لعبة GTA V حيث أنها لعبة حازت علي شهرة عالمية في مجال الألعاب كما ظهرت هذه اللعبة لأول مرة علي أجهزة الكمبيوتر والأكس بوكس منذ عدة سنوات. ومنذ عدة أشهر قد أصدرت الشركة المصدرة للعبة إصدار لعبة Grand Theft Auto للاندرويد والايفون. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت اللعبة بنجاح من متجر جوجل بلاي. كما سنستعرض متطلبات اللعبة علي الأندرويد فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto للاندرويد

قبل استعراض كيفية تثبيت اللعبة يجب أولا التعرف الأحداث التي تدور في اللعبة. فهي لعبة تدور أحداثها حول ثلاثة أشخاص سيئين السمعة في مدينة لوس سانتوس. حيث يقومون هؤلاء الأشخاص بسرقة المواطنين والمارة في الشوارع. كما تدور اللعبة جميعها علي أحداث إجرامية ومطاردة مع الشرطة بشكل دائم. وينصح دائما بعدم لعب الأطفال هذه اللعبة لأنها إجرامية وتعلم الإجرام والسرقة. أما بالنسبة لتثبيت GTA V APK يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب الدخول متجر جوجل بلاي من جوالك المحمول.

كتابة أسم لعبة جراند ثفت أوتو في البحث سوف تظهر اللعبة في نتيجة الأولي للبحث.

في البحث سوف تظهر اللعبة في نتيجة الأولي للبحث. ثم يجب النقر علي كلمة تثبيت وسوف يتم تثبيتها علي جوالك الأندرويد بنجاح.

قم بفتح لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد علي جوالك وقم بعمل إنشاء حساب عن طريق بريدك الإلكتروني.

متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد

لتثبيت اللعبة بنجاح دون أي مشاكل أوصعوبات يجب توافر هذه المتطلبات في جوالك لتشغيلها بطريقة سهلة وهذه المتطلبات كالتالي:

يجب قبل تثبيت اللعبة من متجر جوجل بلاي أن يكون هناك مساحة داخلية في جوالك لا تقل عن 1 جيجا بايت.

كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي 4 جيجا رام.

معالج قوي ليتحمل أداء اللعبة المذهل ولا يقل عن معالج ثماني النواة أو ما يعادل هذا الإصدار.

معالج رسوي قوي لتشغيل اللعبة بجودة عالية.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم لعبة Grand Theft Auto بطريقة رسمية من جوجل بلاي. كما أستعرضنا أيضا متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.