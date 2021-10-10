نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الخرافية على ايفون 13 خصم 20% على اكسسوارات iphone 13 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ تم طرح ايفون 13 برو ماكس في السعودية في شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 2021 وهناك الكثيرين في المملكة يبحثون عن أفضل سعر للأيفون الجديد وكذلك أفضل العروض التي تقدمها المواقع على iphone 13 pro max وموضوع هذه المقالة هو العروض الخرافية التي تقدمها شركة اكسترا على سلسلة آيفون 13 الجديدة.

وتمكنت شركة ابل الأمريكية من نيل إعجاب ملايين المتابعين لها بعدما أضافت تحسينات عديدة على سلسلة iphone 13 الجديدة ومن بين أبرز هذه التحسينات تغيير شكل الكاميرا الرئيسية في iphone 13 وكذلك إطلاق نظام التشغيل الجديد ios 15، هذا بالإضافة إلى أنه تم رفع حجم مساحات التخزين الداخلية في بعض هواتف السلسلة الجديدة لتصبح 1 تيرا بايت.

تفاصيل عروض اكسترا على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 ماكس

عند شرائك عزيزي القارئ لأي هاتف تابع لسلسة ايفون 13 الجديدة ومنها:

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وفي الوقت نفسه هناك iphone 13 pro

وكذلك هناك أيفون 13 برو max

بالإضافة إلى آيفون 13 ميني

سوف تحصل على الآتي:

قسيمة إشتراك لمدة شهرين على شبكة osn

وفي الوقت نفسه سوف يحصل على العميل على باقة زين شباب 5 جي.

هذا بالإضافة إلى حصول العميل على خصم 20% على اكسسوارات مختارة لـ iphone 13.

ملحوظة: أطلب عند شراء الايفون الجديد الاختيار من بين الاكسسوارات المشمولة في عرض خصم الـ20%.

ارخص سعر لايفون 13 برو ماكس 1 تيرا في السعودية

تقدم اكسترا اسعار خرافية لسلسلة iphone 13 الجديدة وخاصة أيفون 13 برو max بمساحة 1 تيرا وسعره هو:

7699 ريال.

عروض اكسترا على توصيل الايفون الجديد إلى المنازل

تقوم اكسترا بالتوصيل إلى المنازل بدون تكلفة بالكامل إذا كان سعر الطلب فوق ال99 ريال.

عروض اكسترا اليوم على تقسيط ايفون 13

هناك عرض من اكسترا يُمكن العميل من تقسيط آي آيفون يريده ويتجاوز سعره 3500 ريال على سنة بدون فائدة ونشرنا قبل ذلك توضح شروط الحصول على هذا العرض.

وكان عنوان المقالة هو عروض اكسترا على أيفون 13 برو ماكس.

وسائل الشراء من اكسترا في المملكة العربية السعودية

يمكنك الشراء من خلال بطاقات الأتئمان التابعة للمصارف العاملة في المملكة عبر موقع اكسترا.

وفي الوقت نفسه يمكنك التوجه لأي فرع من فروع اكسترا المنتشرة في السعودية والبالغ عددها 47 فرع.

احدث سعر لأيفون 13 مساحة 265 في السعودية

4299 ريال لجميع الألوان المتاحة.