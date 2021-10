في اليوم العالمي للصحة النفسية.. فيسبوك يطلق أدوات جديدة للدعم النفسي

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. فيسبوك يطلق أدوات جديدة للدعم النفسياطلق تطبيق «فيس بوك» موارد وأدوات وبرمجة جديدة للصحة النفسية عبر تطبيقاتها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اليوم الأحد، 10 أكتوبر.

وتعمل «فيس بوك» مع خبراء الصحة النفسية والمنظمات في جميع أنحاء العالم لربط الأفراد بالدعم الذي يحتاجونه، كذلك تطلق محتوى وأدوات جديدة لتشجيع البشر على بدء محادثات حول الصحة النفسية.

الوصول إلى موارد جديدة

تعاونَّا مع خبراء الصحة النفسية لتطوير إرشادات وأدوات جديدة في مركز موارد الصحة العاطفية على فيس بوك، بما في ذلك:

- ركزت بطاقات الموارد التي تم تطويرها مع اليونيسف وغيرها من المنظمات الصحية العالمية على نصائح الصحة العقلية الإيجابية، وإدارة الأزمات الشخصية، وتخطي اللحظات الصعبة.

- إرشادات الموارد التي تم إعدادها لشهر الصحة النفسية BIPOC لتوفير فرص متكافئة للحصول على دعم الصحة النفسية:

- مجتمعات الأمريكيين من أصل أفريقي والعافية العقلية من قبل جمعية علماء النفس السود/الأمريكيين من أصل أفريقي

- الصحة النفسية للمجتمعات اللاتينية من قبل الجمعية الوطنية النفسية اللاتينيين

- الصحة النفسية للمجتمعات الآسيوية من قبل منظمة آسيويين من أجل الصحة العقلية

- الصحة النفسية للهنود الأمريكيين/الأمريكيين الأصليين/مجتمعات سكان ألاسكا الأصليين من قبل معهد أبحاث العافية للسكان الأصليين

الحصول على نصائح ودعم

وكذلك، تطلق اليونيسيف روبوت دردشة عالمي جديد للصحة العقلية، بدعم من وأتساب، لتقديم نصائح لتوصيل ما يدور في ذهنك، وتحطيم الوصمات وبدء محادثة مع شخص تهتم به.

كما يمكن أيضاً العثور على موارد الصحة العقلية والرفاهية مثل التمارين للمساعدة في تقليل الإجهاد من خلال روبوت دردشة تنبيهات الصحة على وأتساب.

كما تتوفر خطوط المساعدة الإقليمية، بما في ذلك روبوت دردشة «نصائح الوحدة» الذي طوره ائتلاف الاتصالات في المملكة المتحدة. على Messenger، أطلقنا حزمة ملصقات «أنا أهتم بك» للمساعدة في بدء المحادثات عندما يصعب العثور على الكلمات.

كما قدمنا مؤخرًا موارد جديدة لمنع الانتحار، تم تطويرها بالشراكة مع Samaritans UK في المملكة المتحدة و10 من شركائنا العالميين في الاستجابة لأزمة الانتحار، كما تحتوي مجموعة أدوات الاستجابة لتحديات الانتحار على موارد للآباء، المعلمين، الشباب، ووسائل الإعلام حول كيفية مناقشة تحديات الانتحار بأمان، ويمكنك أيضا العثور على موارد لنفسك أو لصديق على مركز الوقاية من الانتحار.

العثور على الراحة من مجتمع على الإنترنت

كذلك يمكن أن يقدم الاستماع إلى تجارب الآخرين العزاء خلال الأوقات الصعبة من 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم أعضاء في مجموعات فيس بوك مكرسة لدعم الصحة النفسية.

توفر مجموعة Black Girl’s Healing House موارد العافية والصحة العقلية من وإلى النساء الأمريكيات من أصل أفريقي مع أكثر من 59,000 عضو، توفر مجموعة Subtle Asian Mental Health مساحة آمنة للمجتمع الآسيوي لتبادل أفكارهم ومشاعرهم وتذكير بعضهم البعض بأن لا أحد يقف وحده في نضاله أو تجاربه.

تشجع المجموعة المصرية «مش لوحدك» الأعضاء على مشاركة صراعاتهم مع مجتمع يستمع ويقدم الدعم، في المملكة المتحدة، توفر مجموعة Parenting Mental Health مجتمعاً من الدعم والمشورة للبالغين الذين يرعون الأطفال المصابين بالاكتئاب، القلق، أو غيرها من تحديات الصحة العقلية.

كما يتناول الخبراء والكتاب في النشرة، منصتنا التي تم إطلاقها مؤخرًا للكتاب المستقلين، الصحة والعافية النفسية بما في ذلك:

- أماندا ستيرن How to Live: نشرة إخبارية عن علم النفس والصحة العقلية بقلم كاتبة ذائعة الصيت تعاني من اضطراب الهلع طوال حياتها، والتي تشجعنا آراءها حول المعاناة على مواجهة مخاوفنا.

- نيدرا تواب Nedra Nuggets: تكتب نيدرا تواب، المعالجة النفسية المعتمدة، ومؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً وفقاً لقائمة جريدة نيويورك تايمز، ومقدمة المحتوى، بشكل أسبوعي عن الصحة العقلية والحفاظ على علاقات صحية مع الذات وغيرها.

- الدكتور لوري سانتوس The Science of Wellbeing: تستعرض الدكتورة لوري سانتوس أستاذة علم النفس في جامعة ييل أحدث البحوث العلمية حول السعادة وتقدم نصائح عملية حتى تتمكن من أن تقود حياة أكثر سعادة.

شاهد.. محادثات صريحة

يعرض موسم جديد من Peace of Mind with Taraji ، غداً الإثنين، الموافق 11 أكتوبر الجاري، وذلك لأول مرة على Facebook Watch.

تستضيف البرنامج الممثلة تاراجي ب. هينسون الحائزة على جائزة «جولدن جلوب»، وتحتوي كل حلقة على مقابلات مع المشاهير والخبراء والأفراد حول مواضيع الصحة العقلية مع التركيز على مجتمع الأمريكيين من أصل أفريقي.

وفي حال فاتك ذلك، فإن الخاتمة الأخيرة لبرنامج Simone vs Herself على Facebook Watch تظهر لاعبة الجمباز الأولمبية سيمون بايلز وهي تتحدث عن قضايا الصحة العقلية التي واجهتها في طوكيو هذا الصيف.

انظر إلى حجم المرض العقلي

Goliath: Playing with Reality هو تجربة الواقع الافتراضي المجانية على Oculus Quest والتي توفر نظرة عن قرب على حجم الفصام. Goliath: Playing with Reality، التي تنتجها شركة Anagram بالاشتراك مع Floréal Films وبرنامج Oculus VR for Good program.

ويستكشف البرنامج القصة الحقيقية لجون، رجل تم تشخيصه بمرض الفصام وجنون الارتياب paranoid schizophrenia، من خلال تجربة واقع معزز VR غامرة وسرد متمكن من قبل الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تيلدا سوينتون، وتم تصميم هذه التجربة لتعزيز التعاطف وتشجيع المحادثات حول الصحة العقلية.

( الوطن المصرية)