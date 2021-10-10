تحميل واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر تحديث 9.80 وخطوات التحديث

ييعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المحبي ومطوري التكنولوجيا بشكل مستمر، فقد أعلن واتساب الذهبي عن تحديث جديد يضم العديد من المميزات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال تحميل واتساب الذهبي 2021 وفقاً لآخر تحديث 9.80، حيث تميز التطبيق الجديد بالعديد من المميزات التي شملها بعد التحديث الأخير الذي تم الإعلان عنه، بالإضافة إلى الإصلاحات والتحسينات التي شملها التطبيق في الفترة الأخيرة، وبعد هذه التحديثات والإصلاحات تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي.

تحديث واتساب الذهبي الجديد 9.80:

شهدت الأيام الماضية حالة من الضجة حول تطبيق الواتساب وذلك بسبب تعرضه للعطل الذي أدى إلى إيقافه حوالي 8 ساعات بشكل متواصل، لذلك أعلن الواتساب عن تحديث جديد يضم عدداً من المميزات، بالإضافة إلى أن واتساب الذهبي وصل عدد مستخدميه تجاوز 10 ملايين، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية تحديث واتساب الذهبي وفقاً لآخر تحديث 9.80 بالخطوات.

خطوات تحديث واتساب الذهبي 9.80:

نظراً لتساؤل العديد من مستخدمي التطبيق حول كيفية التحديث للحصول على نسخة آخر تحديث وفقاً للإصدار الأخير الذي تم الإعلان عنه، نعرض من خلال هذا المقال خطوات تحديث واتساب الذهبي 9.80 وهي:

الدخول على تطبيق جوجل بلاي البحث في أيقونة البحث وكتابة واتساب الذهبي WhatsApp Gold الضغط على أيقونة تحديث تنزل النسخة بشكل تلقائي محدثة وفقاً لآخر تحديث.

مميزات واتساب الذهبي وفقاً لتحديث 9.80:

تم بناء النسخة على اصدار 2.20 تمديد ا لحالة تلقائيا اكبر من 30 ثانية.

فصل الانترنت عن الواتس اب.

الخصوصية اخفاء الظهور ” اخفاء صحين القراءة”.

منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية.

ايقاف اظهار انك شاهدة الحالة.

منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة.

نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه

اضافة قفل المحادثة برقم سري(اخفاء محادثات).

تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.

تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.

تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.

تفعيل الرد الالي بدون التعرض لحظر.

ما الجديد في تحديث واتساب الذهبي 9.80:

تم اضافة ميزة الرسائل الجماعية للمجوعات.

امكانية تغيير مكان ولون الإشعارات.

وصول اشعارات عند تغيير أحد لصورته الشخصية.

اضافة خيار ايقاف التنزيل التلقائي للوسائط.

تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.

تحويل الرسائل إلى أكثر من 250 شخص.

مؤثرات جميلة في الشاشة الرئيسية للواتساب.

تعديل وإزالة الزر العائم في شاشة المحادثة.

مميزات أخرى وحلول جميع المشاكل في الإصدار السابق.

أول تحديث واتساب ذهبي يعمل بواجهة إصدار 10.

مؤثرات التمرير للأسفل والأعلى.

تحسين شكل الزر العائم في شاشة الدردشة.

يمكنك اخفاء واظهار الزر العائم في الدردشات.

اظهار الاسم كاملا فب البار إذا كان طويل.

تم اصلاح مشكلة الوضع اليلي في الإعدادات.

اصلاح مشكلة انهيار الواتس اب بشكل كامل.

رفع حالة طويلة “امكانية رفع الحالة وتقطيعها تلقائي إلى الحد المسموح”.

اضافة خيار تنظيف بيانات واتس اب بالكامل.

امكانية تغيير ستايل الستوري.

استخدام البصمة لقفل محادثات.

إضافة ميزة إشعار من شاهد حالتك.

تغيير صوت من الصوت الحقيقي إلى أصوات متعددة, تسجيل الصوت ادخل إلى المحادثة ثم ال 3 نقاط ثم تغيير الصوت.

تمت إضافة المعاينة و التأكيد قبل إرسال الملصق.

اضافة خيار لحذف حزم الايموجي التي تم تنزيلها.

اضافة المؤرشف في الشاشة الرئيسية يأخذ الآن لون الثيمات.

الإصلاحات والتحسينات في الواتساب الذهبي 9.80: