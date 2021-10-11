كيف تقوم بتثبيت ٢ واتساب على موبايل واحد بأرقام مختلفة؟

يعد واتساب من أشهر التطبيقات المستخدمة على الهاتف الذكي، كما أنها هي الأكثر استخدامًا، لكن أغلب المستخدمين يحتاجون إلى تشغيل وتثبيت ٢ واتساب على موبايل واحد بأرقام مختلفة، وقد بات ذلك ممكنًا وبسهولة، ولكن لكل إصدارة من نظام أندرويد طريقة مختلفة لتنفيذ ذلك، وهذا ما سوف نناقشه في هذا المقال.

استخدام خاصية نسخ التطبيق لتشغيل ٢ واتساب على جهاز واحد

تعمل بعض هواتف بنظام Android 9,10، وهو ما يعني واجهة MUI ذات المزايا العديدة.

كما تحتوي تلك الهواتف على خاصية التكرار، حيث يمكن نسخ تطبيق الواتساب بمجرد النقر عليه، ثم تشغيل حساب واتساب آخر وتنشيطه.

يمكن تنفيذ هذه الطريقة لتشغيل حسابين واتساب مختلفين على محمول واحد:

من واجهة أندرويد قم بالنقر المطول على أيقونة تطبيق واتساب.

ومن ثم، يظهر خياران هما ( إلغاء تثبيت/ تكرار)، فقم باختيار التكرار.

وبناءً على ذلك، تظهر نافذة لتأكيد إنشاء نسخة أخرى من التطبيق.

ثم قم بالدخول على Turn on.

وبالتالي، تظهر أيقونة تطبيق واتساب بين التطبيقات.

كما يمكن الدخول على النسخة الجديدة، ثم تفعيل الحساب برقم آخر.

وجدير بالذكر، أن تلك الخاصية متاحة في هواتف بعض الشركات مثل شاومي، وغيرها.

تشغيل ٢ رقم واتساب على نفس جهاز بواسطة تطبيق التكرار

يمكن لأي مستخدم هاتفه لا يدعم خاصية تكرار تطبيق أن يقوم بتشغيل ٢ واتساب بأرقام مختلفة على هاتف واحد، وذلك باستخدام تطبيق تكرار خارجي، كما لا يحتاج المستخدم سوى لتحميل هذا التطبيق، ثم استعماله لنسخ تطبيق واتساب، وبعد ذلك يتم اتباع نفس الخطوات السابق ذكرها، وكذلك ينصح باستخدام تطبيق Parallel Space لتكرار التطبيقات، وذلك عن تجربة؛ حيث أن التطبيق حاصل على تقييمات ممتازة على جوجل، بالإضافة إلى كونه بسيط وسهل الاستخدام.

استخدام تطبيق فتح حسابين واتساب على محمول واحد

يمكن تحميل تطبيق واتساب GB+، وهو عبارة عن إصدارة معدلة للواتساب، كما تتميز هذه الإصدارة بوجود إمكانية تثبيت أكثر من حساب واتساب بأكثر من رقم، كما أن كل ما يلزم لتنفيذ ذلك، هو تحميل الإصدارة المتعددة من التطبيق، كذلك هناك طريقة أخرى بسيطة لتثبيت ٢ واتساب على ٢ رقم وعلى هاتف وحيد. وهذه الطريقة هي تثبيت الواتساب الكلاسيكي مع آخر معدل.

كما أن هذه الطريق لن يترتب عليها مشاكل، ولن يتعرض التطبيقين للتداخل، حيث يصبح ما على المستخدم سوى تفعيل كل حساب على رقم هاتف مختلف، وجدير بالذكر، أن هذه الطريقة تسمح بتشغيل ٢ حساب واتساب على نفس الهاتف، وذلك ليس فقط على أندرويد، بل على الآيفون كذلك.