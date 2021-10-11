تسريبات تكشف سعر ومواصفات عملاق سامسونج Galaxy S22 Ultra

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على إطلاق هاتفها العملاق Galaxy S22 Ultra والذي سيصدر مع بداية العام القادم 2022 ، حيث من المرجح أن يكون الهاتف منافسا قويا لـ iPhone 13 Pro Max الذي يعد أفضل هاتف في العالم حاليا.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra سيغير الشكل التقليدى لهواتف أندرويد حيث يعتبره بعض المحللين أنه الهاتف المتكامل للعام القادم، وذلك بعد تأكيد سامسونج إصداره مع دعم لقلم S Pen الذكي.

وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بشاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستكون لجودة شاشات هاتفGalaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة 8K وهي معدلات غير موجودة حاليًا في الهواتف الذكية.

وسيقدم هاتف Galaxy S22 Ultra 5 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى التحسينات الكبيرة التي ستشهدها الكاميرا في في دقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة، حيث سيكون أول هاتف في فئة هواتف الأندرويد الرائدة يأتي ب5 كاميرات مع كاميرا 200 ميجابيكسل.

وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra على بطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يعتبر معدل الشحن هو الأكبر من نوعه الذي تحصل عليه هواتف سامسونج .

ولم تكشف التسريبات عن سعر هاتف Galaxy S22 Ultraحتى الىن ولكن وفقا للموقع فقد يتم إصداره بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكيى أى ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه مصرى.