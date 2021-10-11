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عمر شويل - جدة إنشاء بريد إلكتروني مجاني بالخطوات ؛ يوجد مجموعة كبيرة من الأشخاص لا يعرفون حتي الآن ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها إنشاء بريد إلكتروني خاص بهم بشكل مجاني؛ لذلك يوجد تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي تستخدم في ذلك والخطوات التي يجب علي الشخص إتباعها لكي يقوم بعمل بريد إلكتروني، ومن خلال هذا المقال اليوم علي موقع ثقفني سوف نعرض لكم أعزائي القراء أسهل طريقة لفعل ذلك الأمر بخطوات مبسطة فتابعونا في السطور التالية.

إنشاء بريد إلكتروني مجاني

يعتبر البريد الإلكتروني من أهم وسائل التواصل بين الناس عبر شبكة الإنترنت ؛ كما أن يمكن عن طريقه إتمام بعض الخدمات التي يقدمها الإنترنت في العالم، لذلك جميع البشر في العالم يفضلون استخدام البريد الإلكتروني ويرون أنه من أهم الحسابات الشخصية التي يمكن إمتلاكها؛ كما أصبح لا يوجد شخص يعرف الإستغناء عن هذه الوسيلة الحديثة والمتطورة لتسهيل كافة ممارساته علي الإنترنت.

يوجد طرق كثيرة يمكن من خلالها إنشاء ذلك الحساب الجديد بشكل مجاني وكلاً من الأشخاص يتبع الطريقة التي يفضلها؛ ولكن من أشهر الطرق التي أصبحت رائدة في الفترة الأخيرة هو إنشاء بريد من خلال “Gmail” فهو الأسهل والأسرع كما أنه مجاني ويمكن لأي شخص استخدامة في أي مكان في العالم.

نظراً للإقبال الكبير علي إنشاء حسابات من خلال Gmail قمنا بحصد كافة الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاءه بسهولة لأي شخص في جميع أنحاء العالم؛ وتتمثل الخطوات التي يجب إتباعها بشكل صحيح في الآتي:

أولاً يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني للجي ميل “Gmail” من خلال جهاز الكمبيوتر أو من الهاتف المحمول.

ثانياً بعد الدخول يتواجد كلمة إنشاء حساب جديد يتم الضغط عليها.

ثالثاً بعد التحول علي صفحة بيانات الحساب يوجد مجموعة من البيانات الخاصة التي يجب إدخالها بشكل صحيح مثل (الاسم الأول و الاسم الثاني).

رابعاً يجب اختيار اسم المستخدم المراد وضعه في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بعد عملية الإنشاء.

خامساً لا بد من وضع كلمة سر قوية جداً يصعب تخمينها لأي شخص آخر مكونه من حروف وأرقام ورموز.

سادساً يتم إدخال رقم الهاتف بعدها سوف تصل رسالة عبر الهاتف من Gmail يوجد بها رمز خاص لتأكيد رقم الهاتف.

سابعاً يتم استكمال البيانات المطلوبة مثل تحديد الجنس وتاريخ الميلاد.

ثامناً يجب الضغط علي موافق في الأسفل لتأكيد أن الشخص قام بالموافقة علي جميع الشروط والسياسات التي وضعها Gmail لجميع المستخدمين.

عمل حساب جديد على الياهو

ليس الجي ميل هو الطريقة الوحيدة لإنشاء بريد إلكتروني بل يوجد العديد من الطرق ومن أهمها هو الياهو “Yahoo”؛ فهو من أكثر الطرق الشائعة والمنتشرة حول العالم ويعتبر من أول الوسائل التي استطاع الناس من خلاله القيام بإنشاء حسابات جديدة لهم والتواصل عن طريقه؛ ولجميع من يرغب في معرفة الطريقة التي يمكن من خلالها عمل حساب جديد علي Yahoo سوف نقوم بشرحها بالتفصيل فيما يلي؛ وتتمثل هذه الخطوات في التالي: