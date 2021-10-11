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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم تردد أون تايم سبورت 2 الجديد في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، وتعد قناة On Time Sports من أهم وأشهر القنوات الرياضية المصرية والعربية، بسبب امتلاكها حقوق نقل العديد من البطولات التي تهم الشارع الرياضي المصري والعربي، وقد ازداد البحث أكثر مع اقتراب موعد مباراة مصر وليبيا الهامة والفاصلة اليوم الإثنين الموافق 11\10\2021، وتمتلك القناة حقوق نقل مباريات المنتخب المصري في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث استطاعت القناة الحصول على حقوق جميع مباريات المنتخب المصري، سواء المباريات التي تجري على أرض مصر أو حتى المباريات التي تلعب خارج مصر، لذلك ازداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات 2021، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت 2 الجديد.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021
مع اقتراب مباراة تأكيد الصدارة بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، كثر السؤال عن On Time Sports HD، حتى يتمكن المتابع للشأن الرياضي ولمنتخب الفراعنة من مشاهدة مباراة مصر وليبيا، كما أن البحث ازداد بصفة خاصة عن تردد أون تايم سبورت 1 الجديد.
تردد On Time Sports نايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11861
|الاستقطاب
|رأسي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
موعد مباراة مصر وليبيا
يحتضن ملعب بنغازي اليوم الاثنين مباراة الأشقاء بين مصر وليبيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مباراة هامة ومصيرية بالنسبة للمنتخبين نتيجتها سوف تحدد بشكل كبير من المتأهل عن هذه المجموعة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيا
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال
يتم ضبط القناة بكل سهولة عن طريق توجيه طبق الدش إلى القمر المطلوب، وبعد ذلك يتم النقر على زر MENU، ثم بعد ذلك يتم النقر على زر تركيب من ريموت الريسيفر، وبعدها يتم اختيار زر إضافة قناة وإدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح، وآخر خطوة يتم النقر على زر بحث لتنزيل القناة.
تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي
|التردد الأرضي الديجيتال
|32 UHF
|التردد الأرضي الأنالوج
|9 UHF
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم تردد أون تايم سبورت 2 الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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