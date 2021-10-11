مواصفات IPHONE 13 PRO MAX موعد طرحه بالمتاجر وما سعر أيفون 13 برو Max

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديد من شركة أبل العالمية . التي تتنوع ما بين مواصفات قوية بالشاشة ومواصفات SOFTWARE الخاصة به . كذلك أسعار IPHONE 13 PRO MAX المتنوعة وفقاً لكل مساحة تخزين مختلفة للهاتف . والتي تتناسب مع شريحة عريضة من مستخدمي هاتف أيفون . كما أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بالأسواق هذا الشهر مع خمسة ألوان متنوعة . حيث أن جوال أيفون 13 برو ماكس يتمتع بخامات قوية سواء التي وضعت بالشاشة أو بخلفية وواجهة هاتف IPHONE . ذلك بجانب المواصفات العديدة في أيفون 13 برو Max التي نتعرف عليها بالتفصيل داخل المقال .

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX القوية من شركة أبل

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الذي سيطرح بعد أيام قليلة داخل كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف الذي يتمتع بحجم الشاشة هذه المرة بمساحة أكبر مما سبق من نسخ IPHONE . كما أن الهاتف تم تطوير المعالج الرسومي الخاص به برفع معدلاته بشكل أفضل مما سبق . كذلك أيفون 13 برو ماكس الوردي اللون الأول المميز ضمن ستة ألوان تطرح داخل الأسواق . ذلك بجانب أن شركة أبل العالمية حرصت أن يكون طرح IPHONE في الأسواق مع مساحات متعددة للتخزين . لكي ما يتاح للمستخدمين شراء الهاتف بمساحة تتوافق مع استخداماته .

المواصفات المتعددة في أيفون 13 برو Max

حجم الكاميرا بالهاتف هذه المرة أصغر مما سبق . كذلك من ضمن مواصفات IPHONE 13 PRO MAX تم إضافة تقنية لمستشعر الهاتف وهي LIDAR . بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يدعم كافة شبكات الاتصال المختلفة . طرح IPHONE بالأسواق بدعم الشريحة السريعة بفضل التقنية A15 BIONIC . ترقية معدل الماسح الضوئي لدرجة 6.1 هرتز بإضافة تقنية SUPER RETINA OLED . كذلك بجانب تمتع هاتف أيفون بخامات الزجاج الياقوتي القوي المقاوم للصدمات والزيوت والخدوش . كما يتمتع مستشعر الهاتف بترقية معدله إلي 120 هرتز بشكل أعلي مما سبق . كاميرا أيفون الجديد تتمتع بالتقنية الحديثة في التصوير وهي 8K .

ألوان جوال أيفون 13 برو ماكس من أبل

اللون الأول المميز من أبل هو اللون الوردي .

ذلك بجانب اللون الملكي المطلوب دائماً وهو الأسود .

كما يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي باللون الثالث وهو الأحمر المميز .

باللون الثالث وهو الأحمر المميز . أيضاً يأتي الهاتف باللون الرابع وهو الأزرق الداكن من أبل .

أما اللون الخامس من مجموعة أيفون هو اللون الذهبي .

اللون السادس والأخير هو اللون الأخضر الليلي .

المميزات الجديدة في جوال أيفون 13 برو ماكس

يتمتع الهاتف بخاصية الصوت STERIO التي تم ترقيتها وتحسينها . كذلك بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي بمميزات WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION . كما يتمتع IPHONE الجديد بخصائص التسارع ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر . تلك الميزة الرائعة المضافة لهاتف أيفون وهي التعرف علي وجه مستخدمه وهي FACE ID . بجانب أن المعالج الرسومي في أيفون تم تحسينه ليكون بمعدل سداسي النواة .

ما هي مساحات التخزين في IPHONE الجديد

المساحة الأولي في هاتف أيفون الجديد هي 512GB مع الذاكرة العشوائية 6GB . كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة تخزين 256GB وذاكرته العشوائية 6GB . كما يطرح الهاتف بمساحة ثالثة وهي 128GB مع ذاكرته العشوائية 6GB . تلك هي المساحات الثلاثة المميزة من أبل في هاتف IPHONE الجديد .

ما هي أسعار IPHONE 13 PRO MAX الذي سيطرح بعد أيام قليلة

يطرح هاتف أيفون الجديد داخل الأسواق العالمية بسعر 1055 دولار أمريكي للمساحة التخزينية 512GB .

كذلك سوف يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بسعر 1200 دولار أمريكي لمساحة 256GB .

بسعر 1200 دولار أمريكي لمساحة 256GB . كما تقرر سعر أيفون الجديد طرحه بسعر 1100 دولار لمساحة التخزين 128GB .

ذلك بجانب سعر أيفون 13 برو Max لمساحة التخزين 1 تيرا بايت بقيمة 1600 دولار أمريكي .

لمساحة التخزين 1 تيرا بايت بقيمة 1600 دولار أمريكي . السعر المحدد للهاتف داخل السعودية سيكون بقيمة 5500 ريال سعودي .

وقيمة الهاتف المحددة لطرحه داخل مصر سيكون بقيمة 27500 جنيه مصري .

كذلك قيمة سعر أيفون الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم إماراتي .

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX التي تم توضيحها داخل المقال . فهي متعددة ومميزة وبتقينات متطورة وتم تحسينها بشكل كبير أفضل مما سبق . كما أن الموعد المقرر لطرح الهاتف الجديد داخل الأسواق هو يوم 24 أكتوبر الجاري .