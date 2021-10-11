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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات IPHONE 13 PRO MAX موعد طرحه بالمتاجر وما سعر أيفون 13 برو Max في المقال التالي
مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديد من شركة أبل العالمية . التي تتنوع ما بين مواصفات قوية بالشاشة ومواصفات SOFTWARE الخاصة به . كذلك أسعار IPHONE 13 PRO MAX المتنوعة وفقاً لكل مساحة تخزين مختلفة للهاتف . والتي تتناسب مع شريحة عريضة من مستخدمي هاتف أيفون . كما أن هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بالأسواق هذا الشهر مع خمسة ألوان متنوعة . حيث أن جوال أيفون 13 برو ماكس يتمتع بخامات قوية سواء التي وضعت بالشاشة أو بخلفية وواجهة هاتف IPHONE . ذلك بجانب المواصفات العديدة في أيفون 13 برو Max التي نتعرف عليها بالتفصيل داخل المقال .
مواصفات IPHONE 13 PRO MAX القوية من شركة أبل
مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الذي سيطرح بعد أيام قليلة داخل كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف الذي يتمتع بحجم الشاشة هذه المرة بمساحة أكبر مما سبق من نسخ IPHONE . كما أن الهاتف تم تطوير المعالج الرسومي الخاص به برفع معدلاته بشكل أفضل مما سبق . كذلك أيفون 13 برو ماكس الوردي اللون الأول المميز ضمن ستة ألوان تطرح داخل الأسواق . ذلك بجانب أن شركة أبل العالمية حرصت أن يكون طرح IPHONE في الأسواق مع مساحات متعددة للتخزين . لكي ما يتاح للمستخدمين شراء الهاتف بمساحة تتوافق مع استخداماته .
المواصفات المتعددة في أيفون 13 برو Max
- حجم الكاميرا بالهاتف هذه المرة أصغر مما سبق .
- كذلك من ضمن مواصفات IPHONE 13 PRO MAX تم إضافة تقنية لمستشعر الهاتف وهي LIDAR .
- بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يدعم كافة شبكات الاتصال المختلفة .
- طرح IPHONE بالأسواق بدعم الشريحة السريعة بفضل التقنية A15 BIONIC .
- ترقية معدل الماسح الضوئي لدرجة 6.1 هرتز بإضافة تقنية SUPER RETINA OLED .
- كذلك بجانب تمتع هاتف أيفون بخامات الزجاج الياقوتي القوي المقاوم للصدمات والزيوت والخدوش .
- كما يتمتع مستشعر الهاتف بترقية معدله إلي 120 هرتز بشكل أعلي مما سبق .
- كاميرا أيفون الجديد تتمتع بالتقنية الحديثة في التصوير وهي 8K .
ألوان جوال أيفون 13 برو ماكس من أبل
- اللون الأول المميز من أبل هو اللون الوردي .
- ذلك بجانب اللون الملكي المطلوب دائماً وهو الأسود .
- كما يطرح هاتف أيفون 13 برو ماكس الوردي باللون الثالث وهو الأحمر المميز .
- أيضاً يأتي الهاتف باللون الرابع وهو الأزرق الداكن من أبل .
- أما اللون الخامس من مجموعة أيفون هو اللون الذهبي .
- اللون السادس والأخير هو اللون الأخضر الليلي .
المميزات الجديدة في جوال أيفون 13 برو ماكس
- يتمتع الهاتف بخاصية الصوت STERIO التي تم ترقيتها وتحسينها .
- كذلك بجانب أن أيفون 13 برو ماكس الوردي بمميزات WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .
- كما يتمتع IPHONE الجديد بخصائص التسارع ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر .
- تلك الميزة الرائعة المضافة لهاتف أيفون وهي التعرف علي وجه مستخدمه وهي FACE ID .
- بجانب أن المعالج الرسومي في أيفون تم تحسينه ليكون بمعدل سداسي النواة .
ما هي مساحات التخزين في IPHONE الجديد
- المساحة الأولي في هاتف أيفون الجديد هي 512GB مع الذاكرة العشوائية 6GB .
- كذلك يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بمساحة تخزين 256GB وذاكرته العشوائية 6GB .
- كما يطرح الهاتف بمساحة ثالثة وهي 128GB مع ذاكرته العشوائية 6GB .
- تلك هي المساحات الثلاثة المميزة من أبل في هاتف IPHONE الجديد .
ما هي أسعار IPHONE 13 PRO MAX الذي سيطرح بعد أيام قليلة
- يطرح هاتف أيفون الجديد داخل الأسواق العالمية بسعر 1055 دولار أمريكي للمساحة التخزينية 512GB .
- كذلك سوف يطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي بسعر 1200 دولار أمريكي لمساحة 256GB .
- كما تقرر سعر أيفون الجديد طرحه بسعر 1100 دولار لمساحة التخزين 128GB .
- ذلك بجانب سعر أيفون 13 برو Max لمساحة التخزين 1 تيرا بايت بقيمة 1600 دولار أمريكي .
- السعر المحدد للهاتف داخل السعودية سيكون بقيمة 5500 ريال سعودي .
- وقيمة الهاتف المحددة لطرحه داخل مصر سيكون بقيمة 27500 جنيه مصري .
- كذلك قيمة سعر أيفون الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5800 درهم إماراتي .
مواصفات IPHONE 13 PRO MAX التي تم توضيحها داخل المقال . فهي متعددة ومميزة وبتقينات متطورة وتم تحسينها بشكل كبير أفضل مما سبق . كما أن الموعد المقرر لطرح الهاتف الجديد داخل الأسواق هو يوم 24 أكتوبر الجاري .
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