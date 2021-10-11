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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا عديدة على واتساب دلتا الجديد كيفية تنزيله وخطوات إستخدامه في المقال التالي
ظهر إصدار جديد للواتس اب النسخة المعدلة والمسماة بواتساب دلتا وبه العديد من المزايا الهامة والتي نوضحها من خلال موقع ثقفني ونوضح كذلك كيفية تثبيت التطبيق فهو من الإصدارات المعدلة من تطبيق واتس آب وهو من أكثر تلك التطبيقات الشائعة بشكل متزايد بين مستخدمي واتساب ، كما يختار العديد من الأشخاص من المستخدمين تطبيق Whatsapp Delta ليكون بديلًا عن التطبيق الرسمي لتوفر به العديد من الميزات الإضافية التي تلفت الأنظار بشكل مثير، ويعتبر تطبيق واتس اب دلتا له الكثير من المزايا والعيوب فهو نسخة معدلة من Whatsapp الأصلي ويتضمن وظائف إضافية منها أنه يمكّن مستخدميه من إرسال رسائل مجدولة يتم إرسالها تلقائيًا في الوقت المحدد من قِبل مرسل الرسالة.
كيفية تنزيل واتساب دلتا:
تتمكن من تثبيت تطبيق واتساب دلتا Whatsapp Delta على جوالك عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم البحث عن Whatsapp Delta على متجر جوجل بلاي Google Play
- ثم تنقر على أيقونة التطبيق عندما تجدها.
- ثم انقر على زر تثبيت.
- إذا ظهرت لك رسالة عدم التمكن من التثبيت للتطبيقات الغير موثوق بها فيمكنك الدخول إلى الإعدادات ثم الإعدادات المتقدمة، ثم النقر على الأمان.
- انقر بعدها على التطبيقات من مصادر غير معروفة للتنشيط، ثم أعد التثبيت مرة أخرى ليتم تنزيل واتساب دلتا على جهازك الأندرويد.
مميزات واتس اب دلتا WhatsApp Delta
تطبيق يشتمل على العديد من المميزات البارزة، وهي تأتي على النحو التالي:
- يمكّن المستخدم من إرسال رسائل مجدولة.
- يتيح للمستخدم إمكانية التعديل على المظهر الافتراضي للتطبيق، وتعديل السمات والخطوط والألوان والقوائم.
- يسمح للمستخدم أيضًا إمكانية مشاركة ما يصل إلى 90 صورة في نفس الوقت.
- كما أنه يتوفر به خاصية عدم الإزعاج، وخاصية الرد على المكالمات.
- يتيح أيضًا خاصية تأكيد القراءة عند الرد على الرسالة فقط، حيث يعمل على المحافظة على قراءة الرسالة مخفية حتى تقوم أنت بأخذ القرار بالرد على الرسالة.
- يدعم إرسال عدد كبير من ملفات الوسائط المتعددة بالمحادثة الواحدة.
- كما يدعم العديد من الملفات المختلفة الامتدادات.
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