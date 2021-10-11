أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير بعد تحديث free fire max الجديد

انطلقت رسميًا لعبة فري فاير في ثوبها الجديد النسخة الماكس، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل ملايين اللاعبين على تحميلها، نظرًا لما تتمتع به من إضافات قوية وأحداث استثنائية رائعة، وخريطة مكبرة للعبة تستوعب 50 لاعبًا يتسابقون من أجل إبقاء واحد منهم على قيد الحياة ليكون هو الفائز، كما تتيح اللعبة عدد من المسابقات الرائعة، التي توفر العديد من الهدايا والجوائز والمكافآت والقسائم الذهبية، التي سيتم توزيعها على الفائزين حسب الأكواد الخاصة بهم، وتتيح الحصول على عدد من الأسلحة المتنوعة الجديدة التي تُعرض للمرة الأولى، وهي أسلحة متعددة المهام ومسدسات وغيرها.

جواهر free fire max

وحتى يتسنى لك التمتع بأحداث اللعبة الجديدة، والحصول على الألبسة والسكنات والرقصات والأسلحة والذخيرة وكافة العناصر والمهام، فلابد من شحن جواهر اللعبة والحصول على الجواهر التي تساعدك على شراء ما تريد، وهو ما يتوفر بشكل سريع ومضمون وموثوق من خلال الموقع الرسمي للعبة، الذي يتيح لك الحصول على آلاف الجواهر والألماس دون أي خداع أو هاكرز، ويتطلب الأمر فقط امتلاكك أي وسيلة دفع إلكتروني لدفع قيمة تلك الجواهر التي ستحصل عليها، ثم تأكيد طلب الشراء من خلال عدد الماسات التي تحتاجها.

طريقة شحن جواهر فري فاير

أما عن كيفية شحن جواهر فري فاير بعد تحديث النسخة الماكس الجديدة الرائعة، التي تتميز بوجود العديد من الإضافات القوية والألبسة والسكنات والرقصات، فيمكن اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع shop2game .

. اختيار شحن لعبة فري فاير ماكس.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني التي ستقوم الدفع من خلالها.

اختيار عدد الجواهر التي تريد شرائها.

معرفة القيمة المالية المقابلة لعدد الجواهر التي تريد اقتنائها.

اختيار عملة الدفع وتسجيل رقم الجوال.

الضغط على موافق أو إرسال.

ستصلك رسالة بتأكيد الطلب، ومن ثم الحصول على الجواهر التي قمت بشرائها ودخولها إلى محفظة حسابك في اللعبة، وعليك البدء فورًا في استخدامها لشراء ما تريد.