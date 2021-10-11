سعر ومواصفات هاتف iPhone 12 Mini الذي لا ينكسر بعد اصطدامه بالأرض

سعر ومواصفات هاتف iPhone 12 Mini، الذي لا ينكسر بعد السقوط علي الأرض من ارتفاع 6 قدم، والذي كشفت عنه شركة أبل رائدة صناعة الهواتف الذكية في العالم والتي أوضحت العديد من الإمكانيات والتصميمات الجديدة للهاتف الذي iPhone 12 Mini الذي يضم العديد والعديد من المزايا والخدمات للمستخدمين، حيث نجحت شركة أبل الأمريكية في اختبار هاتف iPhone 12 Mini في اختبار التصادم من علي ارتفاع 2 متر أي تقريباً 6 قدم لعدة مرات متتالية علي أرض خرسانية لقياس مدي تحمل الهاتف الصدمات من علي ارتفاعات مختلفة، والمثير للدهشة أن الهاتف قاوم جميع الصدمات دون حدوث أي مشاكل كما زاد من تحمل مقاومة الهاتف للخدوش أو الكسور، لذا نوضح لكم في الفقرات التالية سعر ومواصفات هاتف iPhone 12 Mini.

مواصفات هاتف iPhone 12 Mini



الشاشة 5.4 بوصة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية (64 ،256، 512) البطارية 2227 مللي أمبير الكاميرا الخلفية ثنائية

مواصفات أيفون 12 منيي

نظام التشغيل: APL 14 ISO والذي يعد من احدث انظمه التشغيل التي أعلنت عنها شركة ابل الأمريكية.



APL 14 ISO والذي يعد من احدث انظمه التشغيل التي أعلنت عنها شركة ابل الأمريكية. البطارية: يأتي الهاتف ببطارية 2227 مللي أمبير مع نظام شحن لاسلكي بالإضافة إلي خاصية الشحن السريع.

يأتي الهاتف ببطارية 2227 مللي أمبير مع نظام شحن لاسلكي بالإضافة إلي خاصية الشحن السريع. نظام الإشعارات: يدعم هاتف أيفون 12 منيي جميع انظمه الإشعارات بالإضافة إلي انظمه الأمان FACE ID.

يدعم منيي جميع انظمه الإشعارات بالإضافة إلي انظمه الأمان FACE ID. الكاميرا الأمامية: ثنائية بدقة 12 ميجا بيكسل.

ثنائية بدقة 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية: ثنائية بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتيحة عدسة الأولي F/1.6 والثانية F/2.4 والتي ستخدم في التصوير الواسع.

ثنائية بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتيحة عدسة الأولي F/1.6 والثانية F/2.4 والتي ستخدم في التصوير الواسع. المعالج: من نوعية Apple A14 Bionic والذي يعد الأفضل ضمن سلسة أيفون الجديدة الذي يعمل بتكنولوجيا 5.

من نوعية Apple A14 Bionic والذي يعد الأفضل ضمن سلسة أيفون الجديدة الذي يعمل بتكنولوجيا 5. الذاكرة الدخلية: اعنت شركة ابل عن 3 إصدارات لهاتف أيفون 12 منيي (الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية 64 جيحا بايت، بينما يأتي الثاني 128 جيجا بايت فيما يأتي الإصدار الثالث بذاكرة 256 جيجا بايت) كل هذه الإصدارات تعمل مع ذاكرة رام 4 جيحا.

اعنت شركة ابل عن 3 إصدارات لهاتف (الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية 64 جيحا بايت، بينما يأتي الثاني 128 جيجا بايت فيما يأتي الإصدار الثالث بذاكرة 256 جيجا بايت) كل هذه الإصدارات تعمل مع ذاكرة رام 4 جيحا. الشاشة: تعمل بدقة FHD بدقة 2340×1080 فيما تأتي الشاشة بحجم 5.4 بوصة.

تعمل بدقة FHD بدقة 2340×1080 فيما تأتي الشاشة بحجم 5.4 بوصة. دعم الشبكات: يدعم هاتف IPHONE 12 MINI جميع شبكات المحمول من الجيل (3G- 4G-5G).

يدعم هاتف IPHONE 12 MINI جميع شبكات المحمول من الجيل (3G- 4G-5G). يدعم الهاتف عدد 2 شريحة اتصال.

سعر هاتف iPhone 12 Mini

يتوفر هاتف آيفون 12 منيي بالعديد من الألوان منها ( اللون الأحمر، الأزرق، الأخضر، الأبيض، الأسود) حيث يأتي الهاتف من سلسلة iPhone 12، يأتي سعر الهاتف العالمي 699 دولار للنسخة الأقل ذاكرة تخزينية بينما تأتي الأسعار بالدولار كالتالي:



سعر iphone 12 mini الإصدار 699 دولار 64 جيجا بايت 749 دولار 128 جيجا بايت 849 دولار 256 جيجا بايت

15000 جنية مصري 64 جيجا بايت 16000 جنية مصري 128 جيجا بايت

مميزات هاتف iPhone 12 Mini

تعد من أهم مزايا هاتف أيفون 12 منيي متانة الهاتف ضد الكسر بالإضافة إلي مقاومة الهاتف للماء والغبار، بالإضافة إلي العديد من المزايا التي تم توضيحها في مواصفات أيفون 12 منيي في الفقرات السابقة، على جانب آخر أعلنت بعض المصادر عن إصدار آيفون 13، حيث تم الإعلان في الأسواق العالمية والعربية في عام أغسطس 2021 والتي صمم للقضاء علي عيوب أيفون 12 بكل إصداراته الأخيرة، تتميز تلك النسخة عن الإصدارات السابقة بقوة المعالج والذي يودي لك خدمة مميزة للاستخدام بالإضافة إلي وزن الهاتف الخفيف جدا، فضلا عن بعض الخصائص الأخري متمثلة في قوة البطارية وسرعة الأداء.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شرح سعر ومواصفات هاتف iPhone 12 Mini الذي لا ينكسر بعد اصطدامه بالأرض.