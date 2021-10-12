نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية الإصدار الأخير للاندرويد والأيفون ومتطلبات Minecraft في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت ، الإصدار الأخير من اللعبة الشهيرة Minecraft وتقوم اللعبة علي نظام القتال والبقاء فترة أطول علي قيد الحياة والتي أطلقتها شركة ماجانك المعروفة في إصدار الألعاب الممتعة. حيث تعتبر لعبة ماينكرافت إحدى أفضل الألعاب حول العالم تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد ويمكن لعبها بطريقة فردية أو جماعية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت اللعبة بنجاح علي أنظمة أندرويد وأنظمة الأيفون. كما سنستعرض متطلبات تشغيل لعبة Minecraft علي الجوالات. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي السطور التالية.

كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت

كيفية تثبيت لعبة ماينكرافت للاندرويد حيث يمكنك عزيزي مستخدم اللعبة الدخول علي متجر جوجل بلاي. ثم يجب النقر علي البحث وكتابة أسم اللعبة Minecraft. سوف تظهر اللعبة في أول نتيجة بحث يمكنك النقر الآن علي كلمة تثبيت وسوف تثبت علي جوالك الاندرويد بنجاح.

أما بالنسبة لتثبيت اللعبة علي أنظمة ios ايفون. يمكنك الدخول عزيزي علي apple store. كما سيتم كتابة أسم اللعبة في البحث. وسوف تظهر اللعبة قم بالضغط علي تثبيت علي جوالك. حيث سيتم تثبيتها بنجاح وبسهولة. ولطريقة تشغيل اللعبة وكيفية لعبها تابع الفقرة التالية.

كيفية لعب ماينكرافت علي الجوال

الكثير من المستخدمين حول العالم لا يجيدوا لعب هذه اللعبة واستخدام إمكانيتها وفي الخطوات التالية سوف نتعرف علي خطوات اللعب بسهول وكيفية تشغيلها.

بعد تثبيت لعبة ماين كرافت الاصليه علي جوالك الأيفون أو الأندرويد. يجب فتحها والنقر علي play.

علي جوالك الأيفون أو الأندرويد. يجب فتحها والنقر علي play. بعد ذلك ستفتح صفحة بها مستويان الأول منها أسمه مستوي البقاء والصراع للبقاء حيا. وفي هذا المستوي الخرافي يحاول مستخدم اللعبة الإبقاء علي حياته فترة ممكنة أطول. والهروب من المطاردين في الطريق ويجب تسليح نفسك بالأسلحة لحماية نفسك من الأعداء.

المستوي الأخر وهو مستوي المبدعين وفي هذا المستوي الإبداعي يكون معك جميع الإمكانيات للعب اللعبة بسهولة. حيث هناك الأدوات والأكل والأسلحة التي تبقيك علي قيد الحياة. كما أيضا يمكنك تفعيل وضع الطيران. كما هناك أنظمة تشغيل يمكن تشغيلها وهي (نظام الخريطة، نظام بن تن، نظام أسلحة فايكنج، نظام الدروع الزمردية، نظام الأحصنة الألية)

متطلبات تشغيل Minecraft للجوال

لا تتطلب لعبة ماين كرافت متطلبات كبيرة لتشغيلها فهي تعمل بأقل إمكانيات في الجوالات الحديثة.

بالنسبة للإصدار الأخير من اللعبة تتطلب ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية. ولكن الإصدارات السابقة تتطلب ذاكرة وصول عشوائية 2 جيجا فقط.

أصدار أندرويد 8.0.1. وإصدار ios 10 للايفون.

مساحة تخزين داخلية في الجوالات لا تقل عن 2 جيجا بايت.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت الاصلية الإصدار الأخير علي جوالات تعمل بنظام ios واندرويد. كما أستعرضنا كيفية لعبها بسهولة ومتطلبات تشغيل Minecraft علي الجوالات. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.