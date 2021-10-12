تردد قناة ssc الرياضية 2021 ومواعيد المباريات المنقولة عليها اليوم || تردد قناة الرابعة العراقية

تقام اليوم في التصفيات الأسيوية والأفريقية المؤهلة لكأس العالم العديد من المباريات لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية، الناقلة لمعظم المباريات التي ستنقل اليوم، فسوف تنقل القناة مباراة السعودية والصين اليوم الثلاثاء، كما أنها ستنقل مباراة العراق والإمارات اليوم أيضاً، وكذلك سيتم نقل مباراة سوريا ولبنان عبر تردد قناة ssc 4 HD، لذلك تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً منذ ظهورها الأول، وذلك بسبب حصول القناة على حقوق نقل العديد من المباريات المهمة، والتي تشغل بال الشارع الرياضي العربي، كما أنها تستخدم أحدث الأجهزة الموجودة في العالم لكي تنقل جميع المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.

القمر:- نايل سات القمر:- عرب سات التردد:- 12562 التردد:- 11747 الاستقطاب:- عمودي الاستقطاب:- عمودي الترميز:- 27500 الترميز:- 27500 تصحيح الخطأ:- 4\3 تصحيح الخطأ:- 6\5

موعد مباراة السعودية والصين القادمة

يلتقي اليوم منتخب الأخضر السعودي ضد نظيره منتخب الصين اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث اللقاء الهام اليوم، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

تتمتع قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديدة بنسبة مشاهدة عالية جداً، رغم أنها قناة جديدة إلا أنها استحوذت على قلوب الجماهير منذ انطلاقها، بسبب امتلاكها للعديد من الحقوق الحصرية، ونقلها للعديد من المباريات الهامة في مختلف المناسبات، لذلك سنقوم بترك التردد الخاص بالقناة للاستمتاع بها وبكل ما تعرضه من مباريات حصرية.