نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية 2021 ومواعيد المباريات المنقولة عليها اليوم || تردد قناة الرابعة العراقية في المقال التالي
تقام اليوم في التصفيات الأسيوية والأفريقية المؤهلة لكأس العالم العديد من المباريات لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية، الناقلة لمعظم المباريات التي ستنقل اليوم، فسوف تنقل القناة مباراة السعودية والصين اليوم الثلاثاء، كما أنها ستنقل مباراة العراق والإمارات اليوم أيضاً، وكذلك سيتم نقل مباراة سوريا ولبنان عبر تردد قناة ssc 4 HD، لذلك تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً منذ ظهورها الأول، وذلك بسبب حصول القناة على حقوق نقل العديد من المباريات المهمة، والتي تشغل بال الشارع الرياضي العربي، كما أنها تستخدم أحدث الأجهزة الموجودة في العالم لكي تنقل جميع المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.
تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات
|القمر:- نايل سات
|القمر:- عرب سات
|التردد:- 12562
|التردد:- 11747
|الاستقطاب:- عمودي
|الاستقطاب:- عمودي
|الترميز:- 27500
|الترميز:- 27500
|تصحيح الخطأ:- 4\3
|تصحيح الخطأ:- 6\5
موعد مباراة السعودية والصين القادمة
يلتقي اليوم منتخب الأخضر السعودي ضد نظيره منتخب الصين اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث اللقاء الهام اليوم، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية
تتمتع قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديدة بنسبة مشاهدة عالية جداً، رغم أنها قناة جديدة إلا أنها استحوذت على قلوب الجماهير منذ انطلاقها، بسبب امتلاكها للعديد من الحقوق الحصرية، ونقلها للعديد من المباريات الهامة في مختلف المناسبات، لذلك سنقوم بترك التردد الخاص بالقناة للاستمتاع بها وبكل ما تعرضه من مباريات حصرية.
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11678 – 12604
|الاستقطاب
|أفقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
طريقة ضبط واستقبال قناة SSC الرياضية على جهاز الاستقبال الريسيفر
كثر التساؤل في الفترة الأخيرة عن طريقة تنزيل قناة ssc الرياضية على جهاز الاستقبال الريسيفر، ويتم ذلك بعدة خطوات بسيطة سوف نقوم بشرح الطريقة فيما يلي:
- توجيه طبق الدش إلى القمر المطلوب.
- النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب” ثم اختيار زر “إضافة قناة” وغالباً ما يكون باللون الأحمر.
- إدخال التردد الموجود في المقال والذي يختلف حسب القمر الصناعي ويجب إدخال التردد بشكل صحيح.
- النقر على زر “بحث”.
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