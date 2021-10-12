تحديث تردد قناة الرابعة العراقية الجديدة الناقلة موعد مباراة العراق والإمارات بجودة عالية على نايل سات

أصبح البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية بصورة مكثفة الآن، لمشاهدة مباراة العراق والإمارات في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، بعد أن حصلت القناة على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني العراقي في التصفيات على الهواء مباشراً، القناة تبث جميع برامجها بالمجان على القمر الصناعي النايل سات، وأصبحت في وقت قصير جداً من أهم القنوات الرياضية العربية والعراقية، وصنفت في العراق على أنها قناة البطولات الدولية، لحصولها على العديد من الحقوق الدولية الخاصة بالمنتخبات في العراق.

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد

قناة الرابعة هي قناة رياضية عراقية تبث برامجها بالمجان للجمهور، انطلقت مطلع شهر أكتوبر الجاري ويديرها السيد غزوان جاسم، وحصلت القناة على حقوق بطولات غرب أسيا للمنتخبات الأوليمبية، وتصفيات كأس العالم، إضافة إلي بطولة الدوري العراقي الممتاز في كرة القدم.

تردد قناة الرابعة العراقية 2021

يمكنكم استقطاب القناة على القمر الصناعي النايل سات بسهولة من خلال التردد التالي