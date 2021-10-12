نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة الرابعة العراقية الجديدة الناقلة موعد مباراة العراق والإمارات بجودة عالية على نايل سات في المقال التالي
أصبح البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية بصورة مكثفة الآن، لمشاهدة مباراة العراق والإمارات في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم، بعد أن حصلت القناة على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني العراقي في التصفيات على الهواء مباشراً، القناة تبث جميع برامجها بالمجان على القمر الصناعي النايل سات، وأصبحت في وقت قصير جداً من أهم القنوات الرياضية العربية والعراقية، وصنفت في العراق على أنها قناة البطولات الدولية، لحصولها على العديد من الحقوق الدولية الخاصة بالمنتخبات في العراق.
تردد قناة الرابعة العراقية الجديد
قناة الرابعة هي قناة رياضية عراقية تبث برامجها بالمجان للجمهور، انطلقت مطلع شهر أكتوبر الجاري ويديرها السيد غزوان جاسم، وحصلت القناة على حقوق بطولات غرب أسيا للمنتخبات الأوليمبية، وتصفيات كأس العالم، إضافة إلي بطولة الدوري العراقي الممتاز في كرة القدم.
تردد قناة الرابعة العراقية 2021
يمكنكم استقطاب القناة على القمر الصناعي النايل سات بسهولة من خلال التردد التالي
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد الجديد
|12604
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة العراق والإمارات اليوم على القناة العراقية
- 16.45 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 17.45 : بتوقيت دول تونس، المغرب، الجزائر.
- 18.45 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 19.45 : بتوقيت العراق، سوريا، السعودية.
- 20.45 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
بداية بث قناة الرابعة
بدأ القناة الجديدة في البث الرسمي يوم 2021/10/01 الجاري، وأعتبرها العراقين هي قناة المباريات الدولية والبطولات الكبرى، فبمجرد أظلافها حصلت على الحقوق السابق ذكرها للمنتخب الوطني العراقي الأول والمنتخب الأوليمبي، تضم القناة نخبة ممتازة من الكوادر الإعلامية العراقية لتقديم أفضل محتوى وأفضل صورة للمشاهد.
الحقوق الحصرية للقناة العراقية
- جميع مباريات الدوري والكأس العراقي في كرة القدم.
- مباريات المنتخب الوطني العراقي في تصفيات كأس العالم العام القادم في قطر.
- جميع مباريات بطولة غرب أسيا للمنتخبات الأوليمبية تحت 23 عام المقامة في المملكة.
- كافة المنافسات والفاعليات الرياضية التي تقام على الأراضي العراقية سواء الفردية أو الجماعية.
قناة الرابعة الجديدة 2021
تسعى العراق لأن تكون لها قنواتها الرياضية الخاصة، التي يستطيع المواطن العراقي مشاهدة مبارياته من خلالها بصورة مجانية، والقناة الرابعة تحقق ذالك الهدف لذا فهي من أفضل القنوات وأكثرها متابعة من قبل الجمهور العراقي، خاصة فئة الشباب المحب لمشاهدة مباريات كرة القدم.
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