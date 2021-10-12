تعرف على سعر ومواصفات هاتف (ردمي) الجديد

تعرف على سعر ومواصفات هاتف (ردمي) الجديدمميزات عديدة ومواصفات مذهلة جذبت أنظار الكثيرين من محبي الهواتف الحديثة إلى أحدث إصدارات شركة «شاومي» الصينية وهو xiaomi redmi note 11 pro max، إذ من المنتظر أن يطرح الهاتف الجديد قريبًا في الأسواق بإمكانيات عالية الدقة لمحبي هواتف الأندرويد.

ورغم عدم إصدار الهاتف بشكل رسمي في الأسواق، إلا أن الكثيرين يتطلعون لمعرفة مميزات xiaomi redmi note 11 pro max عالية الدقة، بحسب موقع «جادجيت التقني».

مواصفات xiaomi redmi note 11 pro max

وبحسب الموقع التقني، فأن xiaomi redmi note 11 pro max، من المتوقع أن يعمل بالإصدار الحادي عشر من نظام لتشغيل أندرويد «Android v11»، بالإضافة إلى بطارية سعة 4420 أمبير في الساعة، مما يتيح للمستخدمين ساعات متواصلة من الاستمتاع بممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام لفترات طويلة دون القلق من نفاد الشحن السريع.

ويتميز هاتف xiaomi redmi note 11 pro max الجديد بشاشة مقاس 6.57 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل، وهو رباعي النواة كي يستطيع المستخدمون الوصول إلى تطبيقات متعددة بأداء سريع وبسيط.

الذاكرة الداخلية ودقة الكاميرا

يطرح الهاتف الصيني بذاكرة داخلية سعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 جيجابيكسل، ويتميز بكاميرا أمامية «سيلفي» بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرتان في الخلف بدقة 8 ميجا بيكسل، 2 ميجابيكسل.

ويدعم xiaomi redmi note 11 pro max، بلوتوث وشبكات الواي فاي ويعمل بشبكات الجيل الرابع ويحتوي على فتحتين لشريحتي الهاتف بحجم «النانو»، ويدعم البصمة ومزود بحساس زئبقي.

سعر الهاتف وموعد طرحه في الأسواق

من المتوقع أن يطرح هاتف شاومي في نهاية شهر نوفمبر المقبل، بسعر 25 ألف و603 روبية أي ما يعادل 54 ألفا و329 جنيهًا مصريًا، ويطرح بلون واحد حتى آلان وهو الأزرق.

