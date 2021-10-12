رابط استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف بأسهل الطرق

يُعد ضياع الأرقام أو حذفها من الهاتف مشكلة يتعرض لها المستخدمون للهواتف الذكية أحيانًا، إذ قد يتم حذف الأرقام بالخطأ، أو فرمتة الهاتف لأي سبب، وسواءً كنت تستخدم هاتف أندرويد أو أيفون فإنه بإمكانك استعادة الأرقام المفقودة، وسوف نتناول هنا رابط استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف بطريقة سهلة جدًا.

استرجاع الارقام المحذوفة باستخراجها من شريحة الاتصال

يمكن في تلك الطريقة الاستعانة بميزة الاستيراد من الشريحة، وهذه الميزة موجودة بأغلب الهواتف الذكية، كما يمكن استخدام تطبيق لنقل الأرقام، وذلك في حالة عدم توفر ميزة استيراد الأرقام على الهاتف.

ويمكن استيراد الأرقام من الشريحة كالتالي:

افتح جهات الاتصال، ثم قُم بالنقر على الإعدادات.

ومن ثم، اختر خاصية “Import/Export contact”.

كما يجب اختيار أيهما تريد (استيراد/ تصدير) من الشريحة.

وكذلك قُم باختيار حساب جيميل المستخدم.

وبناءً على ذلك، سوف تظهر أسماء.

حدد كل الأسماء، ثم صدرها إلى ذاكرة هاتفك.

وفي حالة عدم ظهور أسماء، فإن ذلك يعني أنك لا تمتلك أي أرقام يمكن استعادتها على الشريحة.

وفي هذه الحالة جرب أحد الطرق الأخرى.

رابط استرجاع الأرقام المحذوفة من حساب Gmail أو Google

يمكن استعادة الأرقام المفقودة من الهاتف من حساب جيميل أو جوجل، وتُعد تلك الطريقة أحد أفضل الطرق المستخدمة للعثور على أرقام الهاتف المفقودة، وتعتمد هذه الطريقة على حسابك الجيميل على الهاتف، حيث أن حساب جوجل يعمل على مزامنة جهات الاتصال، كما يزامن جوجل بعض المعلومات عن الأرقام بحيث يجعل من السهل استرجاعها بعد الفورمات، كما أنه توجد أكثر من طريقة للعثور على جهات الاتصال المفقودة من هاتفك، وبالرغم من ظهور الأسماء مباشرةً على الهاتف بمجرد تسجيل دخول على جوجل، إلا أن بعض المستخدمين قد لا تظهر لهم الأسماء مباشرةً.

وفيما يلي خطوات استعادة الأرقام عبر جوجل ميل: