نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo F19 Pro Plus أحدث هواتف شركة أوبو | المواصفات والمميزات في المقال التالي

Oppo F19 Pro plus هاتف جديد ينضم إلي سلاسل شركة أوبو من الهواتف الذكية ، وبالأخص إلي سلسلة الـF والتي شهدت انتشاراً واسعاً في الأسواق المصرية حتي فترة قريبة إلي أن قررت الشركة وقف وصول هواتف تلك السلسلة إلي الأسواق المصرية. أعلنت شركة أوبو مؤخراً في الأسواق الهندية عن أحدث هواتفها وهم Oppo F19 و Oppo F19 Pro ، وأخيراً النسخة الأقوي Oppo F19 Pro plus والتي تعتبر تطوراً عن نسخة البرو في بعض الأشياء منها المعالج والبطارية. مواصفات هاتف Oppo F19 Pro plus :‌ ينطلق الهاتف بوزن يصل إلي حوالي 173 جراماً.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يأتي بخامات ظهر مصنوعة من البلاستيك Poly Carbonite ، مع وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

كذلك يتوفر أيضاً بالهاتف مدخل خاص لإضافة كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين.‌

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.43 إنش من نوع Super AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، وبمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.‌

تدعم الشاشة درجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 800 شمعة ، كذلك تحتفظ بمعدل التحديث العادي 60 هيرتز.‌

كما توجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

الهاتف يأتي بواجهة مستخدم أوبو الخاصة ColorOS 11.1 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensity 800U 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر الموفرة في الطاقة.‌

يعمل المعالج بنواتين بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز من نوع Cortex-A76 ، بالإضافة إلي ستة أنوية أخري من نوع Cortex-A55 وبتردد أقل 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد بالهاتف أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC3.‌

يتوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة تخزين المستخدم بالهاتف تأتي من نوع UFS 2.1 السريع. كاميرا هاتف Oppo F19 Pro plus : ‌كاميرا السيلفي تأتي في ثقب في الشاشة ، كما تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 تدعم الـHDR والتصوير بدقة 1080 ومعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي بإعداد رباعي للكاميرات : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالعزل والتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الثالثة للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتصل زاوية التصوير إلي 119°.‌

بالإضافة إلي وجود كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يتوفر بجانب الكاميرات فلاش ليد ، كما تدعم الكاميرات HDR و Panorama.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بمعدل التقاط 30/120 إطار.‌

كما توجد بالهاتف خاصية GYRO-EIS خاصة بالتثبيت الإلكتروني. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو علي غير المتوقع ، إلا أنها تعطي تجربة صوتية جيدة.‌

كذلك يوجد أيضاً مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجة.‌

يحتوي الهاتف كذلك علي بطارية بحجم 4310 مللي أمبير من نوع Li-polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 48 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type-C 2.0 ، كما يأتي بدعم لخاصية OTG.‌

أخيراً يتوفر الهاتف بإختيارين فقط من الألوان وهما : الأسود والفضي. سعر هاتف Oppo F19 Pro plus : ‌355$ للنسخة الوحيدة التي يتوفر بها الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5600 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Oppo F19 Pro Plus أحدث هواتف شركة أوبو | المواصفات والمميزات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Oppo F19 Pro Plus أحدث هواتف شركة أوبو | المواصفات والمميزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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