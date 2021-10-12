نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد شبكي واحد لتنزيل 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات الجديدة والقديمة بنقرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد شبكي واحد لتنزيل 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات الجديدة والقديمة خلال دقائق، تردد واحد فقط يمكنك من خلاله تنزيل جميع القنوات ما يتجاوز 1000 قناة، يمكنك تنزيلها والاستمتاع بكافة القنوات الجديدة منها قنوات افلام عربي واجنبي ومسلسلات، متعة المشاهدة لتنزيل جميع القنوات بنقرة واحدة وهذا الأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق فقط، تردد شبكي واحد لتنزيل 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات الجديدة والقديمة خلال دقائق.

تردد شبكي واحد لتنزيل 1000 قناة

هناك مبادئ أساسية لادخال تردد جديد على جهاز استقبالك شوف نتبعها مع إضافات جديدة وتردد سحري، حيث يتم النقر على زر المنيو من الريموت كنترول، حيث نجد عدة خيارات يتم إختيار قائمة التركيب، حيث تظهر مجموعة من الأوامر كل ما عليك هو إختيار قائمة الترددات من بين الخيارات المتاحة، ثم تظهر القائمة التي تضم كافة الترددات التي سبق إدخالها أو المتواجدة على جهاز الإستقبال بالكامل.

تنزيل جميع قنوات النايل سات

نجد أسفل قائمة الترددات المُسجلة لديك مجموعة من الخيارات التي توجد مثلها في الريموت كنترول، والتي تشير إلى البحث والإضافة وعدة خيارات أخرى، يتم التعرف على لون زر الإضافة وقد يختلف من جهاز لأخر ثم النقر عليه عبر الريموت كنترول، حتى تظهر شاشة صغيرة لإدخال بيانات التردد الشبكي لتنزيل جميع قنوات النايل سات، التردد هو ( 11180 ) معدل الترميز ( 27500 ) والاستقطاب ( أفقي أو H ) ثم يتم النقر على OK، ثم يتم وضع علامة صح أمام التردد الذي تم إدخال البيانات الخاصة به.

تنزيل القنوات الجديدة والقديمة 2021

ولكي تتمكن من زيادة عدد القنوات وقوة الشبكة يتم إدخال تردد آخر وهو ( 12054 ) معدل الترميز ( 27500 ) والاستقطاب ( عمودي أو V )، ثم يتم وضع علامة صح أمام التردد الثاني والنقر على الزر الخاص بعلامة البحث عبر الريموت كنترول، يتم تغيير بحث عن الشبكة إلى فتح ونوع القناة يتم تغييرها إلى مجانية ثم يتم النقر على OK، ثم يتم تنزيل جميع القنوات القديمة والحديثة بالتدريج خلال دقائق حتى تنزيل أكثر من 1000 قناة، تردد شبكي واحد لتنزيل 1000 قناة تنزيل جميع قنوات النايل سات 2021 القنوات الجديدة والقديمة خلال دقائق.