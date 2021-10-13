نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الراي نايل سات 2021 الجديد+ كيفية الضبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الراي نايل سات 2021، وهي قناة كويتية تتواجد وتبث على القمر الصناعي المصري “نايل سات” وتأتي كقناة تلفزيونية ضمن المفضلات لدى فئات كثيرة من الناس بمختلف أعمارهم نظراً لما تعرضه متمثلاً في برامج منوعة. وفي ضوء خدماتنا اليومية على موقع “ثققني دوت كوم” يسرنا نشر أحدث تردد الخاص بالراي لأجل ضبطه وتنزيل القناة بكل سهولة.

تحديث قناة تلفزيون الراي

أصبحت الآن الراي تبث بجودة عالية تاركة الصيغة العادية اس دي، حيث تتعاقد مع شركة نايل سات للأقمار الصناعية لإرسال بثها عبره، يجدر الإشارة ان الراي لا تتوفر على القمر الصناعي “عربسات”.

قناة الراي شهيرة جداً، وتعتبر من أوائل القنوات الكويتية الخاصة التي انطلقت في 15 أكتوبر 2004م، تحتفظ بالتنوع القائمة عليها برامجها حيث تعرض ما برامج مختلفة منها ما هو سياسي، وترفيهي، ورياضي، وديني، وكقناة كويتية محلية تنشط بشكل يومي في متابعة آخر التطورات والمستجدات في البلاد، من خلال بث الأخبار والتقارير.

مميزات قناة الراي الفضائية

تعرض القناة برامج حوارية شبابية للتطرق للأمور الذي تهم هذه الفئة.

تهتم بالمجال الرياضي فتبث في ذلك برامج سبورت تتابع مجريات الكرة الكويتية والدولية.

تقديم برامج صحية وطبية يشارك من خلاها الأطباء النصائح في هذا المجال للحفاظ على الصحة البدنية

تقديم برامج دينية تثقف الناس في أمورهم العبادية.

تعرض الكثير من البرامج الترفيهية والمسابقات.

تقدم المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية كجزء أساسي من خطة العرض

تتوفر قناة الراي لمشاهدتها واستقبالها بنظام البث المتطور HD للدقة العالية.

من خلال الأقمار الصناعية، يمكنك استقبال الراي الفضائية عبر يوتلسات بنفس مدار نايل سات.

يمكن العثور على التردد المحدث للراي وهو 11678 استقطاب عامودي.

تردد قناة الراي نايل سات الجديد

اسم القناة ALRai TV

التردد 11678 ترميز 27500

معامل الخطأ 3/4 او اتوماتيك

يحصل ضبط تردد قناة الراي الموضح في الأعلى، من خلال الضغط على القائمة من جهاز التحكم عن بعد، ثم الإعدادات ثم اختيار التركيب، إضافة تردد الراي يدوياً والضغط على موافق.

وصلنا الى نهاية مقال تردد الراي نايل سات، إذ نشرنا بيانات التردد الخاص بقناة الراي الكويتية، وقدمنا نبذة عنها، ومحتواها.