ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها قريبا تشغيلها على واتساب

عشاق ومحبي ومستخدمي واتساب ينتظرون كل يوم ماهو جديد من خبراء شركة واتساب حيث تعودوا على إستقبال ميزايا جديدة في الفترة الأخيرة وأصبح حلم لهم بإنتظار هذه الميزة التي نتكلم عنها اليوم من خلال مقالي، حيث أعلن «واتساب» تخطط لتشغيل ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها، وبطرح هذه الميزة ستنفرد واتساب بكل ماهو جديد، حيث ان فكرة تشغيل ميزة استرداد النقود لمستخدمي خدمة تحويل الأموال عبر التطبيق، ستصبح متاحة على التطبيق قريبا حيثما اعلن، وقد اعلن من خلال بعض المواقع المتخصصة أن الشركة الأمريكية للمراسلات تخطط لاسترداد نسبة من المدفوعات للمستخدمين يصل إلى نحو 10% من كل عملية دفع، وظهرت ميزة الدفع Cashback عند شركة WhatsApp في التطبيق خلال الفترة الأخيرة على سبيل التجربة المغلقة، وكانت تظهر رسالة خاصة «احصل على استرداد نقدي على الدفعة التالية من خلال النقر عليه»، حيث يدخل المستخدم تلقائيًا إلى برنامج الاسترداد، ويتم اختبار الميزة فقط في الهند، حيث تعمل شركة WhatsApp بنشاط على الترويج لخدمة تحويل الأموال الخاصة بها.

تقنية جديدة من واتساب تحول الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة:

من أهم التقنيات الحديثة والتي أضيفت أخيرا على واتساب تقنية تحويل المكالمة الى نص كتابة وهو الآن تحت التجربة الفعلية، حيث تعمل شركة «واتس آب» على تطوير ميزة جديدة في نظام تشغيل iOS، ستتيح تحويل الرسائل الصوتية عبر تطبيقها، إلى نصوص، وتعمل الميزة عن طريق إرسال بيانات الكلام إلى خوادم «آبل»، بدلا من خوادم «واتس آب» أو «فيسبوك»، مالك خدمة المراسلة الفورية، «لمعالجة طلباتك» ومن المتوقع ان تساعد هذه البيانات آبل على تحسين تقنية التعرف على الكلام، وليس واضحا كيف سيتم تأمين البيانات «المرسلة إلى آبل» نظرا لأن الميزة لم يتم الإعلان عنها رسميا بعد وفي الوقت الحالي، تتم حماية الرسائل الصوتية عن طريق التشفير التام بين الأطراف في «واتس آب»، وتعد الرسائل الصوتية ميزة مفيدة في «واتس آب»، خاصة إذا كنت بحاجة إلى إرسال رسالة أطول ولم تكن في وضع يسمح لك بالكتابة لكنها قد تتسبب أحيانا في حدوث مشكلات للمستلمين الذين ليس لديهم سماعات وليسوا في وضع يسمح لهم بالاستماع إلى رسالة بصوت عال، أو ببساطة إذا لم يكن لديهم الوقت للاستماع إلى رسالة صوتية بكاملها. ويمكن أن تسمح عمليات النسخ للأشخاص بمشاهدة محتويات الرسالة الصوتية بصمت، أو الإشارة إلى تفاصيل مهمة لاحقا دون الحاجة إلى مسح الصوت.

كيفية تحويل المكالمة الصوتية الى كتابة:

من الجدير بالذكر شرح كيفية تحول الصوت الى نص كتابة حيث يتم حفظ تحويلات الصوت على الجهاز بعد إنشائها، وأن قسم «النص» يجعل من السهل التخطي إلى أجزاء معينة من الرسالة وهذا مشابه لبرامج النسخ التلقائي الأخرى مثل Google’s Recorder أو Otter.ai ولا يمكن حالا نسخ رسائل «واتس آب» الصوتية إلا باستخدام برنامج تابع لجهة خارجية، حيث أنه في الوقت الحالي، ليس هناك ما يشير إلى وجود ميزة مماثلة في تطبيق «واتس آب» لنظام أندرويد ومع ذلك، نظرا لمستوى تكافؤ الميزات بين تطبيقات «واتس آب» المختلفة،حيث من المتوقع أن الميزة قد تكون أيضا في طريقها إلى هواتف أندرويد وحتى الآن، ما تزال الميزة غير متوفرة للجمهور، ولكن فقط في الإصدار التجريبي للمطورين.