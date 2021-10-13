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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج تهمك Speedtest، FAST Speed Test أفضل مواقع قياس سرعة الإنترنت بدقة عالية في المقال التالي
في معظم حالات الإشتراك فى باقات الإنترنت من خلال الشبكات الخدمية والموزعة للانترنت والمعتمدة من وزارة الإتصالات، نجد أن تعاقدت مع إحدى الشركات على باقة كم ميجا فى الكثير من الأحيان لاتحصل على السرعة المتعاقد عليها، ولذا اليوم سوف نقدم لكم من خلال مقالنا بعض البرامج التي تحسب السرعة المتعاقد عليها والتى تحصل عليها فعليا ويمكنك قياسها كل يوم من خلال هذه البرامج والتي سوف نوضحها في مقالنا، حيث يمكننا القيام بقياس سرعة الإنترنت، وذلك من خلال العمل على تحميل بعض التطبيقات، والتي يمكن من خلالها الدخول والتعرف على السرعة الحقيقية للنت، كذلك يمكن من خلاله قياس سرعة التحميل، وأيضًا قياس سرعة التحميل الخاصة بالفيديوهات، حيث أنه كلما كانت السرعة جيدة، كلما كان حجم المشاهدة أفضل، وكذلك يمكن الدخول بسهولة للمواقع المختلفة، دون أي مشاكل يمكن أن تواجهنا في عمليات التحميل التي نقوم بها، وذلك عبر أجهزتنا المختلفة، كما يمكننا إن نتعرف على السرعات المختلفة الخاصة بجميع الشبكات، وإختيارك عند التعاقد مع أفضلهم.
كيفية قياس سرعة الإنترنت:
من الجدير بالذكر حيث يوجد من خلال متجر بلاي عدد من التطبيقات الشائعة، والتي يمكن أن نقوم بتحميلها عبر أجهزتنا المختلفة، وذلك بغرض القيام بقياس سرعة الإنترنت لدينا، حيث تقاس سرعة الانترنت بالميجابايت/ثانية، ويرمز لتلك السرعة Mbps، كما يمكننا التعرف في حال إذا ما كانت سرعة التنزيل وتعرف بال Download مرتفعة، وكذلك سرعة الرفع والتي تعرف بال Upload مرتفعة وفى حالة إذا ما كانت قيمة الاستجابة والتي تعرف بالـ Ping منخفضة، وفى حالة إذا ما كانت قيمة التقلقل والتي تعرف بالـ Jitter منخفضة هذه البرامج تظهر قوة وسرعة الانترنت.
برنامج قياس سرعة الانترنت Speedtest
- يمكن الحصول عليه من خلال متجر جوجل بلاي.
- يمكنه القيام بقياس سرعة الإنترنت بدقة عالية.
- يمكنه العمل على استكشاف خرائط التغطية لشبكات المحمول.
- يمكنه كذلك أن يحافظ على خصوصية وأمان الاتصال بالإنترنت.
تطبيق قياس السرعة FAST Speed Test
- يمكننا القيام بتحميل البرنامج من خلال متجر بلاي.
- يتميز بقدرة عالية وفائقة في قياس سرعة النت بكل دقة.
- التطبيق سهل التعامل معه، كما أنه يمكن العمل على تحميله دون مشكلة.
مزايا البرنامج قياس سرعة النت بدقة عالية ومزايا أخرى:
- من البرامج السهلة والسريعة، والتي تتميز بمزايا عديدة.
- يمكن تحميل البرنامج من خلال متجر جوجل بلاي دون مشكلة.
- يمكنه القيام باختبار السرعات الخاصة بجميع الشبكات دون مشكلة.
- يمكن استخدام التطبيق في العمل على توفير خدمات معالجة البيانات.
- كذلك فإنه يتوفر من خلاله قياس سرعة التحميل، وكذلك أيضًا قياس قوة الإشارة.
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