أعلنت شركة كيا عن إطلاق نماذج معدلة من السيارة الشهيرة Cerato التي تعرف في بعض البلدان باسم Forte.
وحصلت السيارة الجديدة على العديد من التعديلات التي تجعلها أكثر عصرية مقارنة بمركبات Cerato السابقة، إذ اختلفت فيها تصاميم وحدات الإضاءة في المصابيح الأمامية، كما وضعت بعض اللمسات البسيطة لتحسين مظهر الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وجهزت العجلات بأقراص كروم مميزة التصميم.
وداخليا حصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية رياضية تتسع لـ 5 ركاب، وعلى مقود رياضي جديد، وزودت بنظام مولتيميديا متطور شبيه بذلك الموجود في سيارات Kia K3 الحديثة، وعلى شاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة، أما لوحة العدادات الإلكترونية قبالة السائق فحصلت على خلفيات تشغيل مميزة .
وتطورت في هذه المركبة ميزات منظومة Drive Wise الإلكترونية لتقوم بتثبيت السرعة أوتوماتيكيا تكيفا مع علامات المرور الموجودة على الطرقات، كما تحسنت إمكانيات منظومة الحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات.
وستطرح Cerato الجديدة بمحركات MPI بسعة 2.0 ليتر وعزم 149 حصانا، ومحركات GDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا تطلق نسخا جديدة معدلة من Cerato الشهيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.