”تليغرام”يستعيد عمله بشكل طبيعي بعد عطل أثر على مستخدمين حول العالم

أعلن موقع Downdetector المتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات أن تطبيق "تليغرام" استعاد عمله بشكل طبيعي بعد عطل أثر على بعض مستخدميه فجر اليوم الأربعاء.
وكان Downdetector قد أشار إلى أن عددا من مستخدمي "تليغرام" كانوا قد واجهوا بعض المشكلات في العمل مع تطبيق "تليغرام" الليلة الماضية، وأن المشكلات أثرت على مستخدمين من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وعدة دول أخرى.
وتبعا للموقع فإن "مستخدمي التطبيق اشتكوا من مشكلات في عمل التطبيق وعدم القدرة على إرسال واستقبال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، وكذلك مشكلات تتعلق بعدم قدرتهم على الاتصال بخوادم التطبيق".
وكانت أولى الشكاوى التي تقدم بها مستخدمو "تليغرام" في روسيا عن خلل في عمل التطبيق قد بدأت حوالي الساعة 2:20 فجر اليوم الأربعاء، وأكبر كم من الشكاوى كانت حوالي الساعة 2:50، وبعد الثالثة صباحا بدأ عدد الشكاوى بالانخفاض.
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