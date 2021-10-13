هاتف فيفو الأقوي على الإطلاق vivo X70 Pro plus قامت شركة فيفو رسميا ببدأ اطلاق أقوي هواتف Vivo X70 وذلك من خلال الأسواق العالمية والتي تتضمن النسخة العادية بجانب وجود بعض الهواتف المميزة (vivo X70 Pro و vivo X70 Pro +) سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم المواصفات الخاصة بالهاتف وبالتالي يكون أبعاد الجهاز 164.5 × 75.2 × 8.9 ملم، ويبلغ وزنه 209 جرام مع توافر العديدمن الألوان الجذابة مثل اللون الأسود والبرتقالي والأزرق بالاضافة دعم شبكات الاتصالات وذلك محدث للجيل الخامس 5G كما يوجد في هذه النسخة شريحتين مع وجود وضع الاستعداد.

أبرز مواصفات vivo X70 Pro plus

يتميز هذا الهاتف الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.78 بوصة، بالاضافة الي وجود دقة 1080 × 3200 بكسل، وبكسلات 518 بكسل لكل بوصة، بينما تصل نسبة الشاشة 89.7 ٪ إلى الجسم، مع وجود 120 هرتز في الثانية.

أما بالنسبة للمعالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 888 Plus، خمسة نانومتر، ثُماني النواة، وكذلك يوجد معالج الرسوميات Adreno 660 أما بالنسبة للذاكرة العشوائية 8 – 12 جيجابايت مع وجود ذاكرة التخزين 256 – 512 جيجابايت.

أما بالنسبة الكاميرا الأولى الرئيسية الخلفية عريضة بدقة 50 ميجابكسل، فتحة f/1.6

بينما تكون الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، فتحة f/3.4، تكبير بصري x5

كما يوجد كاميرا الثالثة بدقة 12 ميجابكسل، فتحة f/1.6، تكبير بصري x2

بالاضافةالي وجود كاميرا رابعة عريضة جدًا بدقة 48 ميجابكسل، فتحة f/2.2

الكاميرات تدعم فلاش LED مزدوج اللون ، بانوراما ، HDR.

يتميز هذا الهاتف بكاميرا السيلفى الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، فتحة f/2.5

أما بالنسبة لبطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، تقوم بدعم الشحن السريع بقوة 55 وات،ونظام التشغيل أندرويد .11

سعر هاتف فيفو إكس 70 برو بلس

أما عن سعره في مصر: 16900 جنيه، أما في السعودية: 4030 ريال،وفي دولة الإمارات: 3950 درهم.