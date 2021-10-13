نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021 هو رابط يبحث عنه الكثير من المواطنين للاستعلام عن رسوم التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021، بحيث لا يمكنهم الدفع إلكترونياً فقط من خلال الإنترنت، أو الذهاب إلى مقر الشركة، أو من خلال البريد، او مكاتب ومنافذ فرعي فوري ومصاري، كما يمكن دفع الخدمات والأمن والدفع من خلال وحدات البيع المتنقلة حتى لا يتم دفعها بشكل جميل، لذلك من الضروري أن يستعلم المواطن عن الفاتورة قبل دفعها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

أطلقت المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن المكالمات الأرضية في أكتوبر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت فاتورة الاستعلام.

طريقة الاستعلام:

إدخال رقم الهاتف الأرضي للمواطن المستفسر وملء رمز المنطقة.

يجب النقر فوق كلمة “إظهار الفواتير” وستظهر جميع الفواتير المعلقة.

انقر فوق اختيار الدفع ، ثم قم بإجراء الدفع.

لإكمال عملية الدفع ، يجب عليك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني والنقر على كلمة “سداد”.

يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك ، سواء كانت MasterCard أو Visa، يمكنك إكمال دفع مكالمات الهاتف الأرضي بنجاح.

تاريخ دفع فاتورة والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر

تقدم المصرية للاتصالات لعملائها مهلة نهائية لسداد الفواتير، والتي ستستمر حتى 14 أكتوبر 2021، وبعد ذلك سيتم تحويل خدمة الهاتف إلى استقبال فقط، وبالتالي لن يتمكن المستخدم من إجراء أي مكالمات إلا بعد السداد، إلا أنه يمكن فقط الرد على المكالمة، وإذا لم يتم السداد عن الشهر بأكمله، فسيتم تعليق الخدمة مع المستخدم مؤقتًا حتى السداد، ولكن ستزيد الغرامة المفروضة على الرسوم الإدارية، وسيؤدي عدم الدفع والرسوم المتراكمة والغرامات توقف الخدمة بشكل دائم.

فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم

للأسف ليس من الممكن أن يتم الاستعلام عن الفاتورة بالأسم فقط بدون الرقم الخاص بالهاتف الأرضي، كما أن الشركة المصرية للإتصالات تتيح فرصة لسداد المبالغ المستحقة للشركة قدرها ثلاثة أشهر قبل فرض الغرامة أو انقطاع الخدمة نهائيا عن الهاتف، وفي حال انقطاع الخدمة لا يتم رجوعها إلا في حالة الرجوع للشركة وسداد المبالغ المستحقة على صاحب الخط.