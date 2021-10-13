نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق سلسلة هواتف أيفون 14 العام القادم مع سعة 2 تيرا بايت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق هواتف أيفون 14 العام القادم، قامت شركة آبل بتفجير مفاجئتها لهذا العام وأطلقت سلسلة هواتف أيفون 13 الجديدة الشهر الماضي، حيث تميزت بمجموعة جديدة من الخصائص والمزايا التي لم تتوفر من قبل في أي نسخة من نسخ هواتف أيفون من شركة آبل، وقد أوضح موقع My drivers في إحدى تقاريره إن الشركة تنوي إطلاق هواتف أيفون السلسلة رقم 14 العام القادم ولكن بميزة كبيرة وهامة وقد تكون خرافية للبعض وهي وصول سعة هاتف أيفون 14 إلى 2 تيرا بايت تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

سعة هاتف أيفون 14 الجديد

قامت شركة آبل بتوفير هاتفي أيفون 13 برو وأيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية وصلت إلى واحد تيرا بايت أي أنها أكثر تحديثًا وتطورًا من أيفون 12 السلسلة القديمة التي كانت مساحة التخزين بها أقصاها 512 جيجا بايت في أعلى نسخة لها، وقد نوت شركة آبل أن تقوم بمضاعفة السعة التخزينية في هواتفها الجديدة أيفون 14 المفترض الإعلان عنها العام القادم لكي تصل إلى 2 تيرا بايت بدلًا من واحد تيرا بايت وهذا في أعلى نسخة من الهواتف.

وقد أوضح موقع آخر غير موقع My Drivers وهو موقع DigiTimes أن هذا هو التحديث الجديد في شركة آبل وأن الشركة تنوي بالفعل تحديث مساحتها التخزينية للضعف، حيث ذكر الموقع أنه سيتم تطوير شرائح NAND الخاصة بالذاكرة لكي تسمح بدعم QLC في هواتف أيفون 14 الجديدة لكي تعمل بأفضل كفاءة لها حيث ستقوم الأخيرة بتقديم دعم وتحسين لذاكرة الهاتف تصل إلى 33% أفضل بالنسبة لنوع TLC التي تم استخدامها في هواتف أيفون 13 الحالية.

تحديثات مزايا هاتف أيفون 14 الجديد

وليس هذا فقط هو التحديث المنتظر لهواتف أيفون 14 المستقبلية، بل أن هناك بعض التسريبات تشير أن الشركة تنوي أن تستبدل التصميم الحالي بتصميم جديد بالنسبة للكاميرا فبدلًا من أن تكون الكاميرا الأمامية نتوء في الشاشة تصبح ثقب في الشاشة، أما عن الكاميرا الخلفية فمن المفترض أن تكون مدمجة في غطاء الهاتف الخلفي، وستصل دقة الكاميرا الأصلية إلى 48 ميجا بكسل.