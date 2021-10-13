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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسخ الاحتياطي لايفون في المقال التالي
تسائل العديد من الأشخاص حول طريقة عمل النسخ الاحتياطي لايفون وكيفية نقل البيانات بين هذا الجهاز والأجهزة الاخرى فأجهزة الأيفون لها طريقتها ونظامها الخاص الذي يختلف أن أجهزة الاندرويد الأخرى، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الأمر والخطوات بالتفصيل
النسخ الاحتياطي لايفون
إجراء النسخ الاحتياطي عبر iTunes:
من الممكنأن تقوم بإنشاء نسخة احتياطية من جهاز الأيفون القديم في iCloud عن طريق استخدام iTunes وذلك لنقلها إلى جهاز ماك أو حاسوبك الشخصي العادي أو اللابتوب كالآتي:
- عليك أولاً إيصال هاتفك الأيفون القديم بالكمبيوتر الشخصي أو بجهاز مالك بالطريقة المعروفة.
- قم بفتح برنامج iTunes من جهازك.
- تأكد من فتح قفل الايفون إذا طلب منك الجهاز ذلك.
- من الممكن أن تظهر لديك رسالة على الهاتف وتكون مالآتي (هل تريد السماح لهذا الكمبيوتر بالوصول إلى المعلومات الموجودة على جهاز الايفون الخاص بـك).
- عليك تأكيد الرسالة والضغط على متابعة وبعدها إدخال كلمة المرور على جهازك والتي قمت بتسجيلها مسبقاً.
- قم بإجراء تحديثات على البرامج الموجودة في جهاز الكمبيوتر الشخصي أو على جهازMac إذا طلب منك ذلك.
- بعد ذلك عند فتح الحاسوب ستظهر لك ايقونة iPhone موجودة بجانب قامئة الموسيقى.
- انقر بالجزء الأيمن من الماوس واختر النسخ الاحتياطي.
- يقوم الجهاز بعد ذلك بالنسخ التلقائي لمحتويات هاتفك.
يمكنك استخدام برنامج iTunes في حالة كان جهازك يعمل بنظام macOS Mojave
النسخ الاحتياطي لايفون باستخدام Finder:
يمكن إجراء النسخ الاحتياطي على جهاز ماك الذي يعمل بنظام macOS Catalina أو نسخة احدث باستخدام Finder بدلا من استخدام iTunes كالآتي:
- عليك أولاً توصل جهازك الايفون بجهاز Mac.
- افتح برنامج Finder .
- قد يتم فتح نافذة جديدة حت تتمكن من نقل البيانات.
- في حالة لم يتم فتحها بشكل تلقائي قم بالضغط على Cmd + N.
- قم بالبحث عن اسم الجهاز وسيكون متوفر في العمود الأيسرعلى الشاشة ثم قم باختياره.
- ستظهر لك بعد ذلك تفاصيل جهازك في الجزء الأيمن من الشاشة.
- من المهم تفعيل وضع عام.
- اضغط على اختيارنسخ البيانات الاحتياطي لتتم عملية النسخ.
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