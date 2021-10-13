نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي عن طريق الأيدي وجوجل بلاي في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي بخطوات صحية 100%، شدات ببجي هي التي تجعل اللاعب يشتري كافة الأدوات التي يحتاج إليها داخل اللعبة ليكون أقوى مثل الأسلحة والرشاشات والقذفات وغيرها من الأسلحة التي تساعده في الوصول إلى مراحل متتالية من اللعبة بشكل متواصل دون التعرض للخسارة، كما تساعده على شراء كافة المستلزمات الترفيهية التي تغير له جو الإثارة مثل شراء الأشخاص الذين يبدو أكثر قوة، وشراء الملابس الجديدة وتغير شكل حقيبة الظهر وغيرها، ودائما يبحث اللاعبين في مختلف أنحاء العالم عن أفضل الطرق المجربة التي تساعدهم في شحن شدات ببجي وفيما يلي من المقال سوف نذكر الطريقة.
طريقة شحن شدات ببجي
العديد من مستخدمي لعبة ببجي حول العالم يفضلون دائما استخدام رقم الاي دي في شحن شدات اللعبة والطريقة هي.
- البحث عن الموقع المعتمد لشحن الشدات وهو pubg midasbuy.
- تسجيل الدخول إلى الموقع، ثم اختيار شحن شدات ببجي.
- الضغط على العدد الذي تحتاج إليه، مع العلم أن هذا الموقع من أفضل المواقع التي تقدم العروض المجانية.
- إدخال رقم الاي دي وتسجيل البيانات المطلوبة منك.
- اختر الدولة المقيم فيها، ثم قم باختيار طريقة الدفع التي تتناسب معك، وتكون سهلة الاستخدام.
- ثم قم بشحن عدد الشدات المناسب، وانتظر لثواني معدودة.
- قم بفتح اللعبة حتي تتأكد من الحصول على الشدات التي قمت بشرائها.
طريقة شحن شدات ببجي لأنظمة الاندرويد
للأشخاص التي تلعب ببجي بواسطه الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد سوف تتمكنوا من شحن الشدات بواسطة استخدام بطاقة شحن جوجل بلاي ولفعل هذا عليك إتباع الخطوات التالية.
- قم بشحن رصيد جوجل بلاي.
- افتح اللعبة وقم بالضغط على رمز الشدات.
- حدد كمية الشدات التي تحتاج إليها، وعند ظهور خيارات الدفع قم باختيار الدفع بواسطه حساب جوجل بلاي.
- وقم بتحديد عدد الشدات المرات الحصول عليها لاستخدامها بداخل لعبة ببجي موبايل، ثم ابدأ عملية الشحن.
- هذه الطريقة يفضلها الكثير من اللاعبين حول العالم لأن جوجل بلاي يحافظ على بياناتهم حساباتهم الشخصية كما أنها أكثر الطرق الآمنة والتي تحافظ على حسابك من السرقة.
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