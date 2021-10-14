بالخطوات وكيفية إسترجاع الصور المحذوفة بأفضل برنامج على هاتفك

محبي الصور وعشاق الهواتف الذكية يبحثون دائما عن اقتناء أفضل الهواتف وأحدثها، وباستمرار ما يفضلون اقتناء أحدث الهواتف الذكية لحداثة برامجها والاستخدامات المميزة بإمكانياتها ومن ضمن ما يبحثون عنه كيفية استرجاع الصور المحذوفة بالخطأ من هواتفهم، واليوم أكتب عن أفضل برنامج لاستعادة واسترجاع الصور المحذوفة، حيث يوجد تطبيق DiskDigger هو أحد التطبيقات الهامة، والتي يمكنها العمل على استرجاع الصور المحذوفة، وكذلك فإنه يمكن الاعتماد على تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي، ويعتبر من التطبيقات الرائعة والمجانية، والتي يمكننا القيام بتنزيلها من خلال متجر جوجل بلاي، كما أنه يعتبر من التطبيقات السهلة والبسيطة، فأحيانًا كثيرة نقوم بالاحتفاظ بالكثير من الصور والخطأ ما يتم حذف صور هامة بهاتفك أو أثناء عمل صيانة والقيام بعمل ضبط للجهاز من جديد، وتريد استرجاعها ولكن الهاتف يقف رافضا، واليوم ومن خلال البرنامج الذي نكتب عنه يتم تحقيق هدفك باسترجاع ماتم حذفه ، حيث مع التطوير المستمر للكثير من البرامج، فإنه قد تم العمل على تنزيل برامج يمكنها القيام باسترجاع الصور المحذوفة جميعها، ويعد ذلك من الأمور الجيدة، والتي يمكن أن نقوم بها من أجل استرجاع ما تم حذفه من صور وملفات نحتاج إليها في بعض الأوقات، وذلك لأنها تحمل الكثير من الذكريات الهامة لنا، والبرنامج الذي نحن نتكلم عنه من خلال مقالنا هو تطبيق DiskDigger هو أحد التطبيقات الهامة، ومن أفضل البرامج التي يمكن أن نقوم بتنزيلها لإسترجاع ما تم حذفه من صور وغيره.

برنامج استرجاع الصور المحذوفة:

التطبيق له الكثير من المميزات ومن أهمها ما يلي:

التطبيق مجاني، ويمكن تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي. يمكنه القيام باسترجاع الصور المحذوفة من الذاكرة الداخلية والخارجية للهاتف. أيضًا البرنامج يتميز بإمكانية القيام باسترجاع الفيديوهات المحذوفة من ذاكرة الهاتف. يمكنه العمل من خلال جميع الهواتف، كما يمكنه العمل على رفع الصور المسترجعة على خدمة التخزين السحابية. كذلك فإنه يمكن من خلاله العمل على حفظ الصور، وذلك دون الحاجة لجهاز أخر يمكننا أن نقوم بالحفظ من خلاله.

استرجاع الصور المحذوفة من الهاتف:

برنامج جميل يتميز بالآتي: