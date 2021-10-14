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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكانية إضافة فيديو طويل لحالة واتساب للأيفون وهواتف الأندرويد الطريقة بالتفصيل في المقال التالي
يبحث الكثير من هواة استخدام الواتساب عن كيفية امكانية اضافة فيديو طويل وإرساله لبعض المحبين على واتساب ولكن التطبيق يرفض لعدم وجود إمكانية إرسال مقاطع فيديو طويلة واليوم سوف أوضح لكم من خلال مقالى عن طرق إضافة فيديو طويل لحالة واتساب الأيفون وهواتف الأندرويد cut a big video، فمن المعروف أن حالات الواتساب من مقاطع الفيديو المراد إرسالها لا تزيد عن 30 ثانية للحالة وعلى الرغم من التطور المتلاحق للتطبيق إلا أن تقطيع الحالة بواسطة الوتساب أمر غير مجدي فهناك دائماً خلل إما بتأخر الصوت عن الصورة وإما فروق في التوقيت وهو ما يجعل من مشاهدة الفيديو شيئ ممل، ولكن اذا كان لديك مقاطع فيديو طويلة وترغب في مشاركتها على حالة واتساب ويقف أمامك الوقت المحدد للحاله،إذاً ل إضافة فيديو طويل لحالة واتساب هذا بالأمر السهل وهناك أكثر من طريقة كي تقوم بتقطيع الفيديو الطويل إلى مقاطع متساوية وتستطيع مشاركتها كما ترغب، والتي سنوضح بالتفصيل.
طرق إضافة فيديو طويل لحالة واتساب:
الطريقة الأولى:
وهي عن طريق الهاتف ممكن عن طريق تقطيع الفيديو وإرساله على أجزاء، ومن خلال محرر الفيديو المتواجد بجميع الأجهزة الأندرويد أو الأي فون يمكنك تقطيع الفيديو إلى أجزاء أو اقتصاص جزء محدد من الفيديو وإرساله إلى حالتك وهي طريقة شائعة بين الكثيرين ولكنها تحتاج إلى وقت وظبط للوقت وهي طريقة لاتناسب الجميع ممن يرغبون في التقطيع السريع والرفع.
الطريقة الثانية ل cut a big video
وهذه الطريقة نستعين بأحد التطبيقات من جوجل بلاي والتي يمكن تحميلها على الهواتف التي تعمل بنظام ios وهو تطبيق يدعى video cutter for whatsapp ، لاستخدام التطبيق قم بتحميله واتبع الخطوات التالي :
- الضغط على الأيكونة الخاصة بالتطبيق بعد التحميل لتجد الصفحة المتواجدة في الأسفل.
- نضغط على tap to open a video ستنتقل إلى جاليري الصور والفيديوهات قم باختيار الفيديو الذي ترغب في تقطيعة.
- نقوم بالضغط على press to cut video وعلى الفور سيبدأ التطبيق في تقطيع الحالة إلى مقاطع متساوية كل قطعة 15 ثانية.
- بعد انتهاء التقطيع والذي لا يستغرق سوى ثواني معدودة قم بمشاركة الفيديو على الحالة وسيقوم التطبيق برفع الفيديو مقطع بسرعة فائقة.
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