إمكانية إضافة فيديو طويل لحالة واتساب للأيفون وهواتف الأندرويد الطريقة بالتفصيل

يبحث الكثير من هواة استخدام الواتساب عن كيفية امكانية اضافة فيديو طويل وإرساله لبعض المحبين على واتساب ولكن التطبيق يرفض لعدم وجود إمكانية إرسال مقاطع فيديو طويلة واليوم سوف أوضح لكم من خلال مقالى عن طرق إضافة فيديو طويل لحالة واتساب الأيفون وهواتف الأندرويد cut a big video، فمن المعروف أن حالات الواتساب من مقاطع الفيديو المراد إرسالها لا تزيد عن 30 ثانية للحالة وعلى الرغم من التطور المتلاحق للتطبيق إلا أن تقطيع الحالة بواسطة الوتساب أمر غير مجدي فهناك دائماً خلل إما بتأخر الصوت عن الصورة وإما فروق في التوقيت وهو ما يجعل من مشاهدة الفيديو شيئ ممل، ولكن اذا كان لديك مقاطع فيديو طويلة وترغب في مشاركتها على حالة واتساب ويقف أمامك الوقت المحدد للحاله،إذاً ل إضافة فيديو طويل لحالة واتساب هذا بالأمر السهل وهناك أكثر من طريقة كي تقوم بتقطيع الفيديو الطويل إلى مقاطع متساوية وتستطيع مشاركتها كما ترغب، والتي سنوضح بالتفصيل.

طرق إضافة فيديو طويل لحالة واتساب:

الطريقة الأولى:

وهي عن طريق الهاتف ممكن عن طريق تقطيع الفيديو وإرساله على أجزاء، ومن خلال محرر الفيديو المتواجد بجميع الأجهزة الأندرويد أو الأي فون يمكنك تقطيع الفيديو إلى أجزاء أو اقتصاص جزء محدد من الفيديو وإرساله إلى حالتك وهي طريقة شائعة بين الكثيرين ولكنها تحتاج إلى وقت وظبط للوقت وهي طريقة لاتناسب الجميع ممن يرغبون في التقطيع السريع والرفع.

الطريقة الثانية ل cut a big video

وهذه الطريقة نستعين بأحد التطبيقات من جوجل بلاي والتي يمكن تحميلها على الهواتف التي تعمل بنظام ios وهو تطبيق يدعى video cutter for whatsapp ، لاستخدام التطبيق قم بتحميله واتبع الخطوات التالي :