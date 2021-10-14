تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2021 على النايل سات لمتابعة تصفيات كأس أسيا بكأس العالم

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية، يزداد البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل، على ضبط القناه على الريسيفر، وذلك من قبل عشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم التي يعشقها ملايين البشر، وذلك لأن القناة تمتلك البث الحصري لإذاعة المباريات الخاصة بتصفيات كأس أسيا، للتأهل لبطولة كأس العالم القادمة، وتمتلك قناة AL-Rabiaa Iraq مجموعة متميزة من أفضل المذيعين الرياضيين، ومجموعة من الإعلامين المتخصصين في مجال الرياضة وفي مجال التحليل، حيث يوجد أفضل برامج التحليل لجميع المباريات المذاعة، كما تمتلك تقنية عالية جداً، وذلك لضمان المشاهدة والمتابعة المتميزة، فهي تمتلك التقنيات والأساليب والمعدات الأحدث، لضمان وضوح الصورة ونقاء الصوت.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية

مع تزامن تصفيات كأس أسيا ازداد البحث بشكل كبير على قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021، حيث تعتبر بطولة كأس أسيا من أقوى وأمتع البطولات، ولذلك سوف نعرضه لكم على القمر الصناعي النايل سات حيث يوجد ترددين لاستقبال القناه على الريسيفر الخاص بك وهما كالتالي:

اسم القناة AL-Rabiaa Iraq القناة الرابعة العراقية الرياضية التردد الأول 11678 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

اسم القناة AL-Rabiaa Iraq القناة الرابعة العراقية الرياضية التردد الثاني 12604 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5

حيث قد صرح غزوان جاسم المدير العام للقناة عبر حسابه على تويتر، أنه سوف ينطلق بث القناة رسمياً، في الأول من شهر أكتوبر 2021م، وأكد على أن هذه القناة تعتبر أول قناة عراقية تبث المباريات والبطولات الدولية، لأنها قد حصلت القناة حصرياً على إذاعة جميع المباريات الخاصة بتصفيات بطولة كأس آسيا، وذلك للتأهل لبطولة كأس العالم التي سوف تقام على أرض دولة قطر 2022م.

مميزات القناة