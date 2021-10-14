سعر ايفون 13 برو ماكس في مصر والسعودية والدول العربية ومواصفات الجوال الخارقة

ايفون 13 برو ماكس ، أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة آبل الأمريكية بطرحها بالأسواق خلال هذا العام، والهاتف يعتبر واحد من سلسلة جوالات iPhone 13، والتي تضم أيضاً iPhone 13 Pro، ويأتي الهاتف بالعديد من الإمكانيات الكبيرة التي تجعله أحسن الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق خلال الفترة القادمة، والجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يأتي بكاميرات سينمائية رائعة تعطينا صور وفيديوهات رائعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر iPhone 13 Pro Max في مصر والسعودية والدول العربية ومواصفات الهاتف الخارقة.

مواصفات ايفون 13 برو ماكس

يأتي هاتف iPhone 13 Pro Max بالعديد من المواصفات الرائعة وهى كما يلي:-

تبلغ أبعاد الهاتف 160.8*78.1*7.7 ملم، ويبلغ وزنه 240 جرام. الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال واحدة من نوع Nano Sim والثانية من نوع eSIM. الجوال يدعم تشغيل جميع الشبكات، كما يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس وهى أحدث شبكات الاتصال في العالم. يتميز الجوال بالمتانة وجودة الخامات المصنوع منها، حيث يأتي الجوال مصنوع من الزجاج، بالإضافة إلى ذلك يأتي بإطار جانبي مصنوع من الاستنالس ستيل. يقاوم الهاتف الغبار والماء حتى 6 متر تحت الماء لمدة نصف ساعة بشهادة IP68. يأتي الموبايل بمعالج قوي من نوع Apple Bionic A15 يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، ويأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core خماسي النواة. يدعم تركيب ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء. يحتوي على سماعات خارجية ستيريو تعطينا صوت مميز ورائع. يدعم خاصية الـ Face ID لفتح الجوال من خلال الوجه. يأتي الجوال ببطارية قوية تبلغ سعتها 4373 مللي أمبير. تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي من خلال شواحن Qi العادية بقوة 7.5 وات. يأتي الهاتف بالون الأزرق الفاتح، والذهبي، والفضي، والرصاصي الداكن.

مواصفات شاشة iPhone 13 Pro Max

يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس بشاشة كبيرة تمكننا من مشاهدة الفيديوهات والصور بصورة أوضح ومواصفاتها كما يأتي:-

نوع شاشة الهاتف Super Retina XDR OLED، وتبلغ مساحتها 6.7 بوصة.

تبلغ دقة الشاشة 1284*2778 بكسل، بمعدل كثافة 458 بكسل لكل بوصة.

الجوال يدعم أبعاد العرض الجديد بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى أكبر.

تحتوي الشاشة على طبقة حماية من التبصيم والزيوت من نوع oleophobic coating.

زجاج الشاشة يأتي مقاوم للخدوش.

الهاتف يدعم خاصية الـ HDR10.

معدل تحديث الشاشة 120Hz لكي نحصل على استجابة أفضل أثناء اللعب أو اثناء استخدام الجوال.

سطوع الشاشة في الشمس 1000 شمعه وهو سطوع ممتاز.

مواصفات ذاكرة ايفون 13 برو ماكس

يأتي جوال iPhone 13 Pro Max بأربعة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الداخلية وهى كما يأتي:-

يأتي الإصدار الأول بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت. الإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية صلبة سعتها 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. يأتي الإصدار الثالث بذاكرة داخلية تبلغ سعتها 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت. الإصدار الرابع يأتي بذاكرة داخلية صلبة سعتها 1 تيرا، كما يأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت. الهاتف لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية، كما هو معهود من شركة آبل.

مواصفات كاميرات iPhone 13 Pro Max

يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس بستة كاميرات، أربع كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجابكسل، وهى كاميرا الجوال الأساسية، والكاميرا الثانية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، وهى كاميرا خاصة بالزوم الحقيقي 3X، وتدعم المثبت البصري، والكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في التصوير الواسع، والرابعة تأتي من نوع TOF 3D وتستخدم في العزل والبورترية.

تأتي الكاميرات الخلفية للجوال بفلاش ليد ثنائي، وغطاء العدسات يأتي من الكريستال الياقوتي.

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

الكاميرا الأمامية ثنائية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية دقتها SL 3D وتستخدم في العزل وبصمة الوجه.

سعر ايفون 13 برو ماكس

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 13 Pro Max في مصر والسعودية والدول العربية وهو كما يأتي:-