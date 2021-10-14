نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Infnix note 11 Pro مزيا خيالية في انفنيكس نوت 11 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Infnix note 11 Pro مزيا خيالية في انفنيكس نوت 11 برو الذي تم الإعلان عنه منذ لحظات قلية من قبل الشركة الرائدة في تكنولوجيا الهواتف الذكية Infnix حيث تقدم الشركة في هذا الهاتف عشرات المزايا التي تجعلك تنبهر بهذه المواصفات، لذا نوضح إليكم من خلال هذا عبر موقعكم ثقفني كل ما تريد معرفته عن جوال انفنيكس نوت 11 برو الجديد، صاحب أفضل بطارية ليثيوم وكاميرا خلفية جيدة للغاية.

مواصفات Infnix note 11 Pro

تعد أبرز مواصفات هاتف انفنيكس نوت 11 برو الشاشة العملاقة التي تصل حجمها إلي 6.95 بوصة وذلك بدقة FHD+ ومعدل 2460*1080 بكسل، لتصل أبعاد الهاتف إلي 8.7*78.37*173.06 ملم، فضلاً عن دعم الجوال إلي تركيب شريحتين اتصال، لذا نوضح إليكم عبر هذه الفقرة كافة مواصفات الجوال الجديد التي ضمت التالي:

يضم الجوال معالج ميدياتك Helio G95.

يدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

معالج رسوميات Armg57 MC 2.

الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت.

يدعم تركيب ذاكرة خارجية تصل إلى 2000 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولي تأتي بدقة 64 جيجابايت، والثانية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، تتمكن من تسجيل فديوهات بجوده 2k ومعدل 30 إطار في الثانية.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، تتمكن من التقاط صور بدقة 3456*4608 بكسل.

البطارية تأتي بحجم 5000 مللي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 بواجهة مستخدم xos 7.6.

يدعم بلوتوث إصدار 5 ويدعم سماعات الأذن مقاس 3.5 ملم والراديو والواي فاي إصدار 802.11 فضلاً عن دعمه إلي الراديو ومنفذ USB.

سعر Infnix note 11 Pro

يتوفر سعر الهاتف في الأسواق بعدة ألوان مختلفة اللون الأخضر والأزرق والرمادي ويبلغ سعره 250 دولار أي ما يعادل 3900 جنية مصري فيما يتوفر سعر هاتف انفنيكس نوت 11 برو في السعودية بقيمة 936 ريال سعودي.

مميزات انفنيكس نوت 11 برو

يتميز الجوال ببطارية قوية جدا، كما يتميز بوجود كاميرات خلفية جيدة، فضلا عن ألية تواجد ذاكرة خارجية تصل إلى 2 تيرابايت وقوة الشحن السريع.

إلي وصلنا معكم إلي نهاية شرح سعر ومواصفات انفنيكس نوت 11 برو Infnix note 11 Pro.