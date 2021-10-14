نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تردد قناة البحرين Bahrain TV على قمر عربسات ونايل سات المحدث اكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن إطار ما تقوم به القنوات الفضائية بتحديث تردداتها أعلنت “قناة البحرين” تعديل التردد الخاص بها، فماهي قناة البحرين، وعلى أي الأقمار الصناعية يتم بث إرسالها.

برامج قناة البحرين الفضائية

تحفل شاشة قناة البحرين بالبرامج الإذاعية بتصانيف متنوعة وفيما يلي جاءت قائمة برامج البحرين 2021.

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مميزات القناة

شهدت قناة البحرين التطور الذي ترجوه على مستوى التقنيات بما يجهز بث عالي الوضوح واستراتيجية ضم برامج جديدة، فتجد منظومة برامج هي منوعة تظهر على القناة وما ذلك إلا لحرص البحرين على الاقتراب أكثر من ذوق المشاهدين والبحث عن أساليب عصرية في تقديم محتوى نوعي يلبي طموح الأجيال. وكقناة بحرينية رسمية تعتمد على برامجها الذاتية، وعل سبيل المثال- برامج اجتماعية وثقافية وصحية بل ودينية تشكل جزءا رئيسياً لخطة البرامج على القناة.

نجد امتياز بالارتقاء بجودة البث التلفزيوني لذا فإن تقنية HD للفيديو عالي الوضوح حاضرة في قنوات تلفزيون البحرين، كما تعمل القناة على زيادة نطاق استقبالها ومشاهدتها في جغرافيا أوسع، من خلال إطلاق البحرين الفضائية على أكثر من قمر صناعي وبترددات متعددة تضم القمر العربي عربسات بدر 4، والقمر الصناعي المصري نايل سات، والقمر الأوروبي هوت بيرد.

تردد قناة البحرين على جميع الأقمار الصناعية

من الجدول الذي يلي قم بالبحث عن التردد على القمر المطلوب، ثم اعمل إضافة التردد في قائمة الترددات بجهازك الخاص:

القمر الصناعي عرب سات بدر 4 نايل سات هوت بيرد التردد 12226 11678 11566 الاستقطاب H V H معدل الترميز هو 27500 هكذا 27500 27500 معامل الخطأ هكذا 3/4 هو 3/4 3/4

قناة البحرين بث مباشر

تتيح هيئة وزارة الإعلام رابط مشاهدة قناة البحرين على الأنترنت، من خلال موقعها الرسمي، ويتميز البث المباشر الخاص بالقناة بالوضوح المرئي ويستمر البث بدون تقطيع على مدار 24 ساعة مجاناً، بدون اشتراكات.