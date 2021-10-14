- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إنشاء حساب جوجل على الموبايل بالصور والخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة إنشاء حساب جوجل هو الخطوة الأولى للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها واحدة من أشهر الشركات في العالم “جوجل”، وتستطيع من خلال خطوات بسيطة الحصول على حساب خاص بك واستخدامه في محرك البحث جوجل أو التسجيل به في أي موقع أو تطبيق كما يمكنك استقبال الرسائل أو البريد الإلكتروني ومتابعة أعمالك من خلاله.
هذا الأمر يتم بشكل مجاني بالكامل فعمل حساب جوجل لا يحتاج سوى بعض الخطوات البسيطة ولهذا سوف نشرح لك كيفية عمل حساب جوجل أو كيفية عمل أيميل شخصي على جوجل بسهولة ومجاناً.
كيفية إنشاء حساب جوجل على الموبايل:
نشاء حساب جوجل يوفر لك عدد من الخدمات مع إمكانية الوصول إلى منتجات جوجل المختلفة مثل خرائط جوجل، جوجل كروم، محرك البحث جوجل، مستندات جوجل، كتب جوجل، جوجل تريندس، أخبار جوجل، جوجل درايف والكثير من المنتجات الأخرى إلى جانب إمكانية التسجيل في أي من المواقع الأخرى باستخدامه ولهذا دعنا نتعرف على كيفية انشاء حساب جوجل بخطوات بسيطة.
خطوات إنشاء حساب جوجل:
- قم أولًا بالضغط على صفحة تسجيل دخول جوجل للبدء في عمل حساب google
- قم بالضغط على إنشاء حساب جوجل
- تظهر لك صفحة البيانات وهنا قم بكتابة اسمك الأول واللقب
- اسم المستخدم هو الاسم الذي ترغب أن يكون بريدك الإلكتروني في جوجل لهذا تأكد من استخدام اسم مناسب ويمكنك إضافة الحروف والأرقام والنقاط
- قد يكون اسم المستخدم الذي قمت باختيار مستخدمًا من قبل وهنا يمكنك إضافة بعض الحروف أو الأرقام لتغيير الاسم كما يتم عرض بعض الاقتراحات التي يمكنك الاختيار فيما بينها
- قم بكتابة كلمة مرور قوية وسهلة التذكر بالنسبة لك لتكون رمز الأمان لحساب جوجل ثم اضغط على التالي عند الانتهاء
- الخطوة التالية هي خطوة اختيارية لكنها مهمة وننصح بالاهتمام بها وهنا تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك ويمكنك أيضًا إضافة بريد إلكتروني خاص بك لتتمكن من استخدامهم في حال فقدت كلمة المرور أو في حالة فقدان الحساب
- بعد ذلك قم بكتابة تاريخ الميلاد وتحديد النوع ثم اضغط على التالي
- تعرض لك جوجل صفحة الخصوصية وأهم البنود الخاصة بها قم بالضغط على أوافق للانتهاء.
بتلك الخطوات البسيطة تكون قد حصلت على حساب مجاني في جوجل ويمكنك إنشاء حساب جوجل جديد بتلك الخطوات أيضَا من خلال تسجيل الخروج من الحساب القديم وعمل الحساب الجديد بكل سهولة
مميزات إنشاء حساب جوجل:
هناك الكثير من المميزات الرائعة التي يمنحها لك جوجل عندما تقوم بعمل حساب جوجل أو عمل حساب جيميل وفي النقاط التالية نعرض لك أهمها:
إمكانية التسجيل في أي موقع:
تستطيع باستخدام حساب جوجل أو الجيميل أن تقوم بإنشاء حساب في أي موقع إلكتروني آخر مثل موقع فيس بوك أو انستجرام أو غيرهم من المواقع المختلفة وتحتفظ بكافة الحسابات الخاصة بك وبيانات التسجيل في مكان واحد.
عمل حساب جوجل بلاي:
جوجل بلاي هو متجر إلكتروني توفر من خلاله جوجل الكثير من التطبيقات الرائعة سواء التطبيقات المجانية أو المدفوعة إلى جانب الألعاب والكتب الإلكترونية وغيرها ولكي تتمكن من تحميل التطبيقات من خلال جوجل بلاي سوف يكون عليك الحصول على حساب جوجل بلاي وهذا ما تحصل عليه عندما تقوم بإنشاء حساب جوجل على الهاتف.
التواصل عبر الجيميل
يمكنك إرسال واستقبال الرسائل من خلال البريد الإلكتروني مع المنصات المختلفة أو زملاء العمل كما يمكنك إرسال واستقبال الملفات عبر الجيميل أيضًا
إنشاء حساب جيميل بدون رقم هاتف
من المميز في جوجل أنك لا تحتاج إلى التسجيل باستخدام رقم هاتف ولكن يكفي بعض البيانات البسيطة، بالتأكيد رقم الهاتف سوف يمنحك مزيد من الأمان والسهولة لاستعادة حسابك في حال فقدت بعض البيانات لكن جوجل يتيح لك إمكانية إنشاء حساب بدون رقم هاتف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية إنشاء حساب جوجل على الموبايل بالصور والخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.