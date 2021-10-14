نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إنشاء حساب جوجل على الموبايل بالصور والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنشاء حساب جوجل هو الخطوة الأولى للاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها واحدة من أشهر الشركات في العالم “جوجل”، وتستطيع من خلال خطوات بسيطة الحصول على حساب خاص بك واستخدامه في محرك البحث جوجل أو التسجيل به في أي موقع أو تطبيق كما يمكنك استقبال الرسائل أو البريد الإلكتروني ومتابعة أعمالك من خلاله.

هذا الأمر يتم بشكل مجاني بالكامل فعمل حساب جوجل لا يحتاج سوى بعض الخطوات البسيطة ولهذا سوف نشرح لك كيفية عمل حساب جوجل أو كيفية عمل أيميل شخصي على جوجل بسهولة ومجاناً.

كيفية إنشاء حساب جوجل على الموبايل:

نشاء حساب جوجل يوفر لك عدد من الخدمات مع إمكانية الوصول إلى منتجات جوجل المختلفة مثل خرائط جوجل، جوجل كروم، محرك البحث جوجل، مستندات جوجل، كتب جوجل، جوجل تريندس، أخبار جوجل، جوجل درايف والكثير من المنتجات الأخرى إلى جانب إمكانية التسجيل في أي من المواقع الأخرى باستخدامه ولهذا دعنا نتعرف على كيفية انشاء حساب جوجل بخطوات بسيطة.

خطوات إنشاء حساب جوجل:

قم أولًا بالضغط على صفحة تسجيل دخول جوجل للبدء في عمل حساب google قم بالضغط على إنشاء حساب جوجل تظهر لك صفحة البيانات وهنا قم بكتابة اسمك الأول واللقب اسم المستخدم هو الاسم الذي ترغب أن يكون بريدك الإلكتروني في جوجل لهذا تأكد من استخدام اسم مناسب ويمكنك إضافة الحروف والأرقام والنقاط قد يكون اسم المستخدم الذي قمت باختيار مستخدمًا من قبل وهنا يمكنك إضافة بعض الحروف أو الأرقام لتغيير الاسم كما يتم عرض بعض الاقتراحات التي يمكنك الاختيار فيما بينها قم بكتابة كلمة مرور قوية وسهلة التذكر بالنسبة لك لتكون رمز الأمان لحساب جوجل ثم اضغط على التالي عند الانتهاء الخطوة التالية هي خطوة اختيارية لكنها مهمة وننصح بالاهتمام بها وهنا تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك ويمكنك أيضًا إضافة بريد إلكتروني خاص بك لتتمكن من استخدامهم في حال فقدت كلمة المرور أو في حالة فقدان الحساب بعد ذلك قم بكتابة تاريخ الميلاد وتحديد النوع ثم اضغط على التالي تعرض لك جوجل صفحة الخصوصية وأهم البنود الخاصة بها قم بالضغط على أوافق للانتهاء.

بتلك الخطوات البسيطة تكون قد حصلت على حساب مجاني في جوجل ويمكنك إنشاء حساب جوجل جديد بتلك الخطوات أيضَا من خلال تسجيل الخروج من الحساب القديم وعمل الحساب الجديد بكل سهولة

مميزات إنشاء حساب جوجل:

هناك الكثير من المميزات الرائعة التي يمنحها لك جوجل عندما تقوم بعمل حساب جوجل أو عمل حساب جيميل وفي النقاط التالية نعرض لك أهمها:

إمكانية التسجيل في أي موقع:

تستطيع باستخدام حساب جوجل أو الجيميل أن تقوم بإنشاء حساب في أي موقع إلكتروني آخر مثل موقع فيس بوك أو انستجرام أو غيرهم من المواقع المختلفة وتحتفظ بكافة الحسابات الخاصة بك وبيانات التسجيل في مكان واحد.

عمل حساب جوجل بلاي:

جوجل بلاي هو متجر إلكتروني توفر من خلاله جوجل الكثير من التطبيقات الرائعة سواء التطبيقات المجانية أو المدفوعة إلى جانب الألعاب والكتب الإلكترونية وغيرها ولكي تتمكن من تحميل التطبيقات من خلال جوجل بلاي سوف يكون عليك الحصول على حساب جوجل بلاي وهذا ما تحصل عليه عندما تقوم بإنشاء حساب جوجل على الهاتف.

التواصل عبر الجيميل

يمكنك إرسال واستقبال الرسائل من خلال البريد الإلكتروني مع المنصات المختلفة أو زملاء العمل كما يمكنك إرسال واستقبال الملفات عبر الجيميل أيضًا

إنشاء حساب جيميل بدون رقم هاتف

من المميز في جوجل أنك لا تحتاج إلى التسجيل باستخدام رقم هاتف ولكن يكفي بعض البيانات البسيطة، بالتأكيد رقم الهاتف سوف يمنحك مزيد من الأمان والسهولة لاستعادة حسابك في حال فقدت بعض البيانات لكن جوجل يتيح لك إمكانية إنشاء حساب بدون رقم هاتف.