نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر OnePlus 9R هاتف جديد من وان بلس | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي

OnePlus 9R هاتف جديد آخر من هواتف شركة OnePlus ينضم إلي سلسلة الهواتف الذكية من الشركة وبالأخص إلي عائلة الـ9 الجديدة. حيث أعلنت شركة OnePlus مؤخراً عن هاتف OnePlus 9R والذي يأتي مع بعض الإضافات والتغييرات عن هواتف السلسلة الأخري مثل OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro. إلا أن الشركة أعلنت عن الهاتف في الأسواق الهندية فقط ولم تعلن بعد عن رغبتها في إطلاقه للأسواق العالمية. مواصفات هاتف OnePlus 9R : ‌الهاتف يأتي بوزن يقدر بحوالي 189 جراماً.‌

كذلك الخامات المستخدمة في صنع الهاتف من الزجاج في الأمام والخلف.‌

بالإضافة إلي وجود إطار حول جسم الهاتف مصنوع من الألومنيوم.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر منفذ خاص لإضافة كارت ميموري.‌

كما تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.55 إنش من نوع Fluid AMOLED ، بجودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة 402 بكسل لكل إنش.‌

كذلك تدعم الشاشة خاصية HDR10+ ، بالإضافة إلي معدل التحديث العالي حتي 120 هيرتز.‌

تأتي الشاشة أيضاً بأبعاد عرض 20:9 لعرض محتوي واسع علي الشاشة ، بالإضافة إلي وجود خاصية Always-on display.‌

كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 علي كل من شاشة وظهر الهاتف.‌

يصل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة مستخدم OnePlus الخاصة OxygenOS 11.2.4.4.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 870 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.‌

يعمل المعالج بنواة من نوع Kryo 585 بتردد يصل إلي 3.2 جيجا هيرتز.‌

كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 650.‌

الهاتف متوفر بثلاثة اصدارات من سعة التخزين كالآتي : 128 حيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة تخزين الهاتف تأتي من النوع السريع UFS 3.1. كاميرا هاتف OnePlus 9R : ‌يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـAuto-HDR والتصوير بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي وجود أربعة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 تدعم الـOIS و PDAF ، الثانية للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الثالثة للتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة 123° ، وأخيراً كاميرا Monochrome بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات أيضاً الـHDR وتصوير Panorama ، مع وجود فلاش ليد ثنائي.

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/240 إطار.‌

كما توجد خاصية GYRO-EIS للتثبيت الإلكتروني ، مع دعم Auto-HDR. مواصفات أخري للهاتف :‌ كما المتوقع يأتي الهاتف مع سماعات ستيريو وتجربة صوتية مميزة.‌

لكن لا يتوفر مدخل 3.5 مللي خاص بإضافة سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك بصمة الهاتف توجد أسفل الشاشة من نوع Optical ، مع دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف.‌

كما يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 39 دقيقة فقط.‌

الهاتف متوفر بثلاثة إختيارات من الألوان : الأسود ، الأخضر ، والأزرق. سعر هاتف OnePlus 9R :‌ 493$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 7750 جنية مصري.‌

546$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 8580 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة OnePlus 9R هاتف جديد من وان بلس | أهم المميزات والعيوب - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر OnePlus 9R هاتف جديد من وان بلس | أهم المميزات والعيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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